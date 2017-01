Tensión entre partidos que apoyan a Ganemos por el "afán de protagonismo" de Podemos

c.r.Un día después de que los cuatro partidos que impulsaron la agrupación de electores Ganemos se fotografiasen juntos bajo el medallón de Franco, la tensión ha estallado entre ellos. A través de las redes sociales, Alternativa Republicana arremetió contra Podemos por "su afán de protagonismo y de instrumentalizar en beneficio propio el trabajo" de personas que no pertenecen a su formación.

El detonante de las tiranteces ha sido que la edil de Ganemos Pilar Moreno, quien, a su vez es secretaria de Relaciones Institucionales de Podemos, rindió cuentas de su trabajo en el Ayuntamiento en un acto con militantes de la formación morada. "Entendemos que esta forma de actuar es particularmente desafortunada puesto que su condición de concejal no está relacionada con su militancia en Podemos", critica Alternativa Republicana. "Su legitimidad viene de haber concurrido a las primarias abiertas de Ganemos Salamanca, en las que las candidaturas eran personales y no ligadas a siglas de partido (...). Por ello, la única rendición de cuentas que debe realizar es ante los plenarios y asambleas previstas en la normativa de funcionamiento de Ganemos", añade.

Hay que recordar que en mayo de 2015, Podemos, Equo, Izquierda Unida y Alternativa Republicana decidieron apoyar de forma conjunta la candidatura al Ayuntamiento de la agrupación de electores que lidera Virginia Carrera. Pero las formaciones se comprometieron "a dar un paso atrás" para que Ganemos asumiese todo el protagonismo en asuntos municipales, algo que, según AR, no respeta Podemos desde su reciente cambio de dirección, con Ignacio Paredero al frente.

Ante estas acusaciones, Moreno se mostró sorprendida por las manifestaciones de Alternativa Republicana. "Es una salida que no esperábamos", añadió antes de recalcar que las formaciones que apoyan a Ganemos "tienen su vida propia, cada una tiene su posibilidad de opinar en lo que le parece oportuno y, desde luego, Podemos es un partido que tiene opinión, que elabora su política y que en principio no está haciendo nada que no sea acorde con mantener su buena relación con Ganemos". La concejal llamó a la calma y aseguró que la agrupación de electores "no está pasando ninguna crisis".