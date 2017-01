El millonario de la Bonoloto de Garrido se trata de un autónomo y padre de familia

B.F.O."Compró el boleto el jueves a las 20.55 horas y a las 8.20 horas ha venido a decirme que era el ganador de un millón y medio de euros. Ese es el regalo que él me hace y yo mantengo su anonimato", dice María Rosario Gómez desde la administración de lotería del número 33 del paseo de los Robles.

Pero algún detalle sí que proporciona de este cliente habitual de "todos los días". Tiene de 45 a 50 años, según los cálculos de la titular de la administración, es trabajador autónomo, casado y con hijos. ¿Le ha comentado que va a hacer ahora que es millonario? "Ir al banco a pagar las deudas. Es lo que tenemos los autónomos, que vivimos al día aunque curremos muchas horas", sentencia María Rosario.

Ella le conoce bien. "Es un cliente habitual de todos los días. Si no llega, me llama por teléfono antes de que Madrid cierre a las 9 de la noche la recepción de apuestas y me dice: "Házmela". Y luego pasa a pagarme a las 9 y 10 o al día siguiente".

María Rosario se fía de todos los clientes que utilizan este sistema telefónico de apuestas. "Nadie me falla con los pagos. Hay mucha gente que lo utiliza porque está en ruta o trabajando y no puede pasar por aquí".

Volviendo al millonario de Garrido, finalmente se va a embolsar en torno a "un millón y medio de euros", al tratarse de un boleto con 28 apuestas que el afortunado se llevó en el bolsillo tras realizar una apuesta automática.

"Hoy estoy feliz. Que un cliente haya ganado tanto dinero me hace mucha ilusión, me levanta la moral. Son los clientes quienes tienen buena suerte y yo estoy con ella", estima María Rosario Gómez que lleva casi 30 años en esta ocupación y ve con en esta jornada tan especial la gente del barrio se acerca a darle la enhorabuena y, de paso, "juega un poco".