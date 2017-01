Un error en la imprenta de unas papeletas obliga a dos profesores a pagar de su bolsillo el premio de la Lotería del colegio

m.d.La lotería de Navidad de 2016 se ha convertido en una pesadilla para el instituto Mateo Hernández, en especial para dos de sus profesores. La impresión de un número diferente al que jugaban en las papeletas que los alumnos del centro vendieron para financiar el viaje de fin de curso ha provocado que el director y el responsable del departamento de actividades extraescolares hayan asumido parte de la responsabilidad y se hayan comprometido a devolver de su bolsillo a los afectados parte del dinero.

El director, José Benedicto Miguel, explica que reservaron en una administración de lotería inicialmente 10.000 euros para vender papeletas del número 67.463. Sin embargo, la imprenta puso el 51.997, error del que nadie se dio cuenta hasta la tarde del 22 de diciembre, cuando ya se había celebrado el sorteo. El embrollo no habría ido a más de no ser porque en el que realmente jugaban tocó el reintegro „4 euros por papeleta„, mientras que en el erróneo cayó una pedrea „20 euros por boleto„.

Ante esta situación, el centro emitió un primer comunicado en el que daban la opción a los propietarios de las papeletas a cobrar los 4 euros que les correspondían, o los 20, aunque indicaban que en este segundo caso el pago sería asumido de forma personal por los dos profesores. Sin embargo, tras una consulta a la Dirección Provincial de Educación, ésta les comunicó que no tenían que abonar los 20 euros al no existir lucro ni tampoco fraude. Sin embargo, hasta ese momento los dueños de 309 papeletas ya habían cobrado los 20 euros pese a conocer el error, a los que hay que sumar otros 614 boletos que habían recibido los 4 euros. El problema es que el dinero del reintegro, 8.700 euros, ya se ha agotado cuando aún quedan más de 1.200 papeletas a las que pagar los susodichos 4 euros.

"Muchos de los que quedan nos han comunicado que no quieren el dinero porque entienden que en el error no hay mala intención ni ánimo de lucro, ya que el euro del donativo va para el viaje de los alumnos", apunta José Benedictino Miguel. De momento, ninguno de los que cobraron los 20 euros han decidido devolverlos, continúa. Respecto a si en el futuro seguirán vendiendo papeletas para financiar viajes de los alumnos, el director del instituto teme que no salgan voluntarios.

"Nos hemos encontrado con actitudes muy diferentes. Muchos han mostrado su solidaridad con lo acontecido, mientras que otros han mostrado una ética más laxa y no han dudado en cobrar los 20 euros. Afortunadamente yo y el otro profesor lo podemos asumir, pero si hubiera ocurrido al revés y el número erróneo hubiera recibido un menor premio que el que realmente jugábamos, desde luego que no nos hubiéramos quedado con el dinero", resume.