Ayuda taurina para los niños con cáncer

Á.B.El presidente de Juventud Taurina de Salamanca, Gonzalo Sánchez, entregó este miércoles 2.600 euros a la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos (Pyfano) de una campaña de venta de bolígrafos precedida por el rechazo de Cáritas Diocesana de Salamanca a que su nombre se viese vinculado a esta iniciativa. La polémica tuvo un gran eco mediático en todo el país que ha influido en el aumento de las ventas de bolígrafos. "Hemos ido encargando bolígrafos según la demanda hasta la última hornada con la que hemos completado la venta de 5.200 bolígrafos al precio de 1 euro", explicó Sánchez. Tal y como presentaron en la campaña, entregaron el 50% de la venta de los bolígrafos a Pyfano con un total de 2.600 euros.

El presidente del colectivo, Miguel Ángel Criado, agradeció el apoyo del colectivo que irá dirigido a los proyectos integrales para la atención de los niños y adolescentes con cáncer. "Esta cantidad ayudará a mejorar la calidad de vida", explicó el responsable de Pyfano que lamentó que cada año se produzcan más casos nuevos. "En el último año hemos tenido 32 y es algo que no para. Siempre digo que ojalá dejáramos de existir", aseguró Criado que justificó aceptar la campaña porque son un colectivo que "no entiende ni de ideologías ni de políticas, solo de ayudar a los niños". En este aspecto, insistió en que los 2.600 euros se destinarán en función de las necesidades para material terapéutico que ayude a los niños a mejorar su calidad de vida. "Para nosotros el tema económico es fundamental, no vamos a decir que no", manifestó Criado.

Juventud Taurina agradeció los apoyos recibidos por las organizaciones locales y el compromiso de toda la provincia con la iniciativa. Sánchez también quiso extender sus agradecimientos a la demanda de pedidos desde todos los puntos de España, motivados en gran parte por la gran repercusión que tuvo la polémica al inicio de la campaña.

El presidente del colectivo taurino anunció que mantendrán una campaña solidaria de forma anual para la que decidirán en su día la asociación a la que destinarán los beneficios. Junto a Pyfano, también han ayudado al Banco de Alimentos y a la Asociación del Cáncer.