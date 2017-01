C's logra incluir medio centenar de propuestas en los presupuestos

El acuerdo entre PP y C´s para aprobar los presupuestos municipales de 2017 ha pasado por la inclusión en las cuentas de casi medio centenar de propuestas de la formación naranja en las cuentas. "Salamanca necesitaba tener presupuestos pero Ciudadanos no firma cheques en blanco", ha asegurado el portavoz Alejandro González Bueno. El concejal ha destacado que más de cinco millones de inversión se destinarán a propuestas vecinales trasladadas al Ayuntamiento a través del proceso de presupuestos participativos y el incremento del 41% en los fondos para financiar directamente nuevos proyectos en la ciudad. Las propuestas de Ciudadanos que se recogen en el proyecto de cuentas para este ejercicio son:



1.- Elaborar planes de Smart City

- Implantar un sistema de búsqueda de aparcamiento y sensores de plazas disponibles a través de una app móvil.

- Tarjeta única de pago y acceso para servicios municipales (bus, bibliotecas, zona ORA, piscinas, zonas deportivas, etc.) dirigida a personas empadronadas.



2.-Semipeatonalizar Plaza Oeste



Compromiso de testar la opinión de los vecinos del barrio y empresarios que desarrollan allí su actividad. Estudio de impacto sobre la movilidad.



3.- Continuar peatonalizaciones zona centro y una calle peatonal por barrio.



Estudiar la peatonalización del eje Quintana-Juan del Rey-Íscar Peyra, así como la de la calle Larga y Ramón y Cajal.



4.- Plan plurianual de ampliación del carril bici.

- Crear el tramo correpondiente en la Avenida de Villamayor - 828.954 €

- Acceso peatonal y ciclista por Portillo de San Vicente - 424.319 €



Acometer un plan plurianual de ampliación del carril bici, tomando como referencia lo dispuesto en el Plan de Movilidad. Para 2017: conexión con Cabrerizos, Santa Marta, e implantación en la Avda. de Agustinos Recoletos (SA-11); a mayores ejecución del acceso peatonal y ciclista al Campus por Portillo de San Vicente (en licitación).



5.- Reformar y modernizar el Paseo de Carmelitas.



Elaborar proyecto sobre reforma y modernización que se someta a la aprobación de ambos Grupos.





6.- Renovación aceras Garrido .

- Zona comprendida entre acera impar Alfonso de Castro, Mª Auxiliadora, Torres Villarroel y Avenida Portugal.



7.- Renovación barrio de San José.

- Aceras y carretera de la Avenida Juan de Austria en ambos sentidos.



8. -Renovación Canalejas.

- Aceras Paseo de Canalejas.



Incluir en estas renovaciones actuaciones incluidas en el Plan de Accesibilidad y encargo de la redacción del proyecto para licitar la obra.



9.- Incrementar partida destinada a renovación de redes de agua - 2.049.387 €



En 2017 prever 1 millón € para obras de renovación de redes y casi 1,5 millones € para implantación del sistema de gestión activa de presiones, con el fin de evitar y prevenir reventones.



10.- Incrementar el número de papeleras en el casco histórico.



Contribuir a mantener limpio el activo más importante de Salamanca. Siempre acondicionándolas con la autorización de Patrimonio al entorno en el que están presentes.



11.- Incrementar partida destinada a Servicio de limpieza de pintadas.



Incrementar los recursos destinados a esta labor así como, incrementar la intensidad con la que se está actuando.



12.- Aumentar jardines y arbolado en general, primando especies autóctonas, también en zonas peatonales.



Incluso en las zonas peatonales a través de la elaboración de un plan director de arbolado urbano para conseguir unas directrices unificadas sobre plantaciones. Del mismo modo, mejorar del servicio de conservación de zonas verdes con un nuevo contrato.



11.- Instalar al menos un juego infantil accesible por barrio - 180.000 €



Dentro del compromiso por contribuir con la accesibilidad crear una dotación presupuestaria en 2017 para este fin, extendiéndolo a todas las zonas infantiles.



12.- Arreglo del monte de interés público detrás de La Aldehuela.



Delimitando una zona apta para el running, revisando la necesidad de dotarla de alumbrado.



13.- Instalar al menos una fuente de agua potable en cada parque.



Encargaremos realizar estudio sobre fuentes existentes y necesidades en parques importantes, cubriéndolas con fuentes aptas para personas con movilidad reducida y para perros.



14.- Delimitar al menos una zona de esparcimiento para perros en todos los barrios - 185.000 €



Las últimas estimaciones cifran en 20.000 los perros residentes en la ciudad de Salamanca, por ello, dotaremos de un espacio oportuno para su esparcimiento a cada barrio.



15.- Instalar iluminación en el Parque "El Baldío"



Tras intentar su instalación, esta se vio afectada por robos en varias ocasiones. Se buscará la manera de dotar al parque de iluminación a través de otros métodos.



16.- Subvenciones a asociaciones medioambientales y de protección animal - 10.000 €



Identificar qué asociaciones realizan un trabajo por la protección de la flora y la fauna de Salamanca, con el fin de apoyar proyectos de conservación y protección animal y medioambiental.



17.- Incremento de la dotación del contrato de recogida de animales – 64.520 €



Las cifras actuales de población animal han descubierto la necesidad de incrementar esta partida para hacer frente al aumento del coste de este servicio.



18.- Actuaciones en el "Proyecto Tormes+" - 1.500.000 €

- Recuperar márgenes de rio.

- Mejorar entorno del puente romano.

- Playa urbana.



Plan de remodelación de La Aldehuela facilitando los accesos y los servicios. Así mismo, acometer diferentes actuaciones del "Proyecto Tormes+" en los márgenes del río Tormes. Incluido el estudio del acondicionamiento del entorno del Puente Romano.



19.- Itinerarios ornitológicos - 20.000 €



Conservar y difundir la fauna de las riberas del rio y puntos clave de la ciudad, a través de un actividad cultural con numerosos aficionados.



20.- Ayudas directas a enfermos de celiaquía - 10.000 €



Crédito para convocatoria de ayudas a contribuir económicamente con los afectados por esta enfermedad.



21.- Plan de apoyo a la natalidad - 150.000 €



Flexibilización del baremo de ingresos en ayudas por nacimiento o adopción. Incremento, también de la dotación para las ayudas a mujeres embarazadas.



22.- Refuerzo programa de ludotecas. - 239.190 €



Aumentar la dotación y los recursos destinados al refuerzo de la oferta de las ludotecas municipales.



22.- Incrementar servicio móvil de atención a personas sin hogar y actividades de reinserción - 274.505 €



Ampliación de ayuda a CR para el CES (aumento de horario e inversión).



23.- Incrementar partida de Ayuda a domicilio - 3.568.222 €



En ayuda a domicilio la dotación actual existente cubre la demanda



24.- Comida a Domicilio - 705.000 €



Aumento de la dotación para el servicio de comida a domicilio, necesaria para cubrir la demanda existente.



24.- Incrementar partida destinada a mantenimiento de Colegios, Escuelas Infantiles y Escuela de Música y Danza – 330.000 €



aumento de dotación para obras de mantenimiento de colegios, disponiendo crédito específico para la realización de obras menores o reparaciones ejecutadas directamente por Servicio de Mantenimiento.



25.- Programa de promoción de ajedrez en centros educativos: se hará a través de Fundación.



26.- Campaña de empadronamiento entre alumnos de las Universidades



Se realizará la campaña de empadronamiento aprovechando la inscripción anual y la llegada a la ciudad.



27.- Convertir en parque deportivo la zona entre Aldeatejada y Salamanca (con zona running, gimnasio al aire libre, etc.): zona de competencia de la CHD y existe una cañada.



28.- Juegos Europeos de Policías y Bomberos



Estamos en un proceso de negociaciones con los organizadores para conocer la viabilidad y la rentabilidad del proyecto .



29.- Creación del Premio de Ajedrez Ciudad Salamanca - 6.000 €



Capacidad de decisión, pensamiento analítico o afán de superación son algunas de las capacidades que se pueden adquirir con la práctica periódica del ajedrez, que a su vez son transferibles a otras áreas del conocimiento. Por ello, incentivaremos la práctica de este deporte a través de la creación de un campeonato vinculado a la ciudad de Salamanca.



30.- Construcción de un nuevo Pabellón Polideportivo



Con ánimo de descongestionar un servicio actualmente saturado por la alta demanda de espacios deportivos. Se comenzará con la planificación de un nuevo Pabellón Polideportivo que sea funcional en 2018.



31.- Inversión en el Mercado Central – 89.000 €



Con el fin de potenciar uno de los tesoros de la ciudad, impulsaremos su incorporación a los circuitos turísticos en la ciudad dotándolo de iluminación artística y revisando el estado de las vidrieras con Patrimonio.



33.- Ampliar ruta arqueológica Vettona.



A través de la creación de rutas turísticas arqueológicas que prestarán especial atención a restos de asentamientos vettones de Salamanca y otras provincias.



35.- Construir el Centro de recepción de turistas – 300.000 €



La construcción de un nuevo centro de recepción de visitantes, atractivo a los turistas y que muestre la oferta cultural, gastronómica, hotelera, etc de Salamanca.



32.- Instalar puntos de información a turistas en las estaciones de tren y autobús



Hilada a la propuesta anterior se planteará la instalación de puntos de información turística en distintos soportes en nueva Estación de Autobuses.



36.- Estatua Julián Sánchez El Charro y libro de su biografía – 60.000 €



Difundir la cultura de nuestra ciudad y reconocer a los personajes ilustres que en ella han dejado huella es un ejercicio de memoria que no deberíamos olvidar. Por ello, la creación de esta escultura y la edición de este libro a través de Fundación de Cultura. Dentro de esta partida se realizarán otras acciones de conservación con Patrimonio.



37.- Incrementar la señalización casco histórico - 80.000 €



A través de las nuevas tecnologías (Código QR, información en App) con una dotación para la señalización turística del casco histórico. Aumentar y reforzar las herramientas de información y comunicación turísticas.



38.- Trasladar el crucero del cementerio a su lugar original en la Cueva de Salamanca - 12.000 €



Dotar una partida presupuestaria para su restauración y traslado.



40.- Mejorar la zona de la calzada romana entre Aldeatejada y Salamanca



Ya se ha realizada una intervención pero falta por concretar e incorporar al acuerdo establecido sobre el Patrimonio.



41.- Convenio Estación de Autobuses - 250.000 €



Aprobado ya el convenio que permitirá la construcción de la nueva estación de autobuses, hay que dotar una partida para hacer frente a la parte correspondiente al Ayuntamiento.



42.- Implantación del expediente electrónico - 360.315 €



Incrementar el número de trámites online que pueda realizar el ciudadano con la administración municipal. Facilitar también la posibilidad del ciudadanos de ponerse en contacto con sus representantes a través de un formulario para enviar mensajes a los grupos municipales a través de la página web del Ayuntamiento.



43.- Ampliar la Oferta de Empleo Público hasta el máximo legal



Actualizar y reforzar las plantillas cubriendo las vacantes existentes con el compromiso de aprobar esta oferta de empleo público hasta máximo legal permitido.



45.- Aumento de la eficiencia energética de los edificios municipales – 591.847 €

- Edificios – 218.000 €

- Alumbrado – 233.847 €

- Medio ambientales – 140.000 €



Acometer una inversión necesaria en energías renovables para realizar actuaciones de ahorro y eficiencia energética en edificios municipales y en el alumbrado público.



46.- Incrementar partida destinada a subvenciones destinadas a asociaciones de participación y voluntariado



Se incrementan las ayudas a clubes deportivos, asociaciones de salud y colectivos sociales, para el desarrollo de sus actividades en los diferentes ámbitos en los que tienen capacidad de actuación.