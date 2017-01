'Lista de espera' hasta para entrar en la lista de espera del Hospital

a.s.Un paciente en una consulta con el especialista en el Hospital recibe una indicación de que tiene que ser operado para paliar su dolencia. El médico firma un documento donde prescribe una intervención quirúrgica a un paciente. El Complejo Asistencial de Salamanca debe entonces introducir a este paciente en la lista de espera quirúrgica para ponerse ´a la cola´. Hasta que no se encuentra un paciente inscrito en este listado oficial no comienza a contar como usuario de la lista de espera. No siempre este trámite, a priori sencillo, se cumple en el complejo asistencial salmantino.

Este diario ha tenido constancia de que un paciente el pasado 19 de septiembre recibía la indicación de su médico de que tenía que someterse a una cirugía para una "prótesis total de cadera" pero no fue incluido en la lista de espera de forma oficial hasta el 6 de octubre, 17 días después. Este desfase de fechas se quedan en el limbo ya que la demora comienza a contabilizar desde que el usuario ingresa en la lista de espera y por lo tanto estos 17 días se pierden.

Esta práctica no se trata de casos esporádicos. En muchas ocasiones los pacientes llaman para saber cómo se encuentra la espera de su cirugía y les comunican que todavía no se encuentran en la listas de espera.