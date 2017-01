Hacienda da marcha atrás y miles de autónomos podrán aplazar deudas

m.d.La Agencia Tributaria ha cambiado de opinión a última hora y permitirá a los autónomos poder seguir aplazando o fraccionando determinadas deudas tributarias. La medida ha sido recibida con satisfacción por el sector, que se había alarmado por las consecuencias del Real Decreto Ley 3/2016, que introducía cambios que prácticamente descartaban que estos profesionales pudieran acceder a un aplazamiento. No obstante, y pese a modificar su postura, los gestores administrativos consideran necesario que la Agencia Tributaria no sólo facilite a los autónomos esta opción, sino también a las pymes.

Por ahora, el organismo gubernamental sólo especifica que los autónomos -hay 27.236 dados de alta en Salamanca, aunque no todos podrán acogerse- tendrán la opción de solicitar el aplazamiento del IRPF o el IVA cumpliendo determinados requisitos. Para las deudas iguales o inferiores a 30.000 euros, el procedimiento de solicitud será muy similar al actual, ya que no se exigirán garantías y el pago de la deuda se podrá fraccionar en un máximo de 12 abonos mensuales. Si superan esta cantidad, la Agencia Tributaria pedirá un aval, dará un plazo máximo de 36 pagos mensuales y si se trata de IVA, los autónomos deberán acreditar que las cuotas repercutidas no han sido pagadas.

"Hacienda ha reculado al final y ha dejado las cosas más o menos como estaban. De no hacerlo, los autónomos hubieran tenido muy difícil conseguir un aplazamiento", asegura Ángel Castilla, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Salamanca. "Hubiera sido conveniente que no se aplicará esta excepción únicamente a estos profesionales, también a las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en Salamanca", recuerda Isabel Muñoz-Gacto, delegada de los gestores administrativos en la provincia.