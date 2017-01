De 'youtuber' en Salamanca al casting de Eurovisión

lorena martínMúsico, cantante, compositor€ Con solo dos años como "youtuber" a sus espaldas, David Ress ya tiene casi 7.000 seguidores en Twitter, más de 135.000 en Facebook y 85.344 suscriptores en Youtube.

A pesar de no ser un fiel seguidor del Festival de Eurovisión, su éxito en la red le ha llevado a subirse al plató de Televisión Española junto a artistas de la talla de Azúcar Moreno durante la gala de la final del Eurocasting, en la que el público eligió a su candidato favorito para sumarse a los artistas que competirán en "Objetivo Eurovisión". Aunque tuvo que cantar con gripe, admite estar muy contento de haber vivido la experiencia, desde el proceso de preparación, como los ensayos y la propia actuación en la que versionó los temas más famosos de España en Eurovisión.

David Rees, apasionado de la música desde siempre, -"no recuerdo cuando empecé, me gusta desde que era pequeño", cuenta-, se formó en teoría musical y flauta travesera. Después decidió aprender de manera autodidacta a tocar el piano, la guitarra y el ukelele, instrumento que le acompaña en muchas de sus canciones.

Su canal se compone de vídeos en los que versiona temas de artistas como Love of Lesbian, Coldplay, Izal o Álvaro Soler. También hace mashup, un género musical que consiste en combinar fragmentos de diferentes canciones para formar una nueva.

Además, compone sus propios temas, uno de los cuales dedica a Salamanca bajo el título "La ciudad eterna" y que actualmente tiene casi 55.380 visitas en Youtube.

Aunque sus canciones favoritas son las que ha creado él mismo, no todas ellas gozan de un hueco en su canal. "Tengo muchas en el bolsillo pero todavía no las he sacado porque estoy esperando el momento específico", explica.

A día de hoy, el vídeo que ha recibido más visitas en Youtube es el que comparte con Bely Basarte, otra artista de la web que también alterna sus propios temas con covers (versiones) de otros cantantes. "Ya nos conocíamos de un par de eventos. Youtube tampoco es muy grande y menos en la música en España, así que le mandé un mensaje, ella quiso hacerlo y lo organizamos en un par de días".

Su sueño es cantar con Ed Sheeran, y a nivel español, con el grupo Izal, de cuyas canciones ha hecho varias versiones además de un mashup.