El salmantino DJ de masas en Londres

j.á.m. Se fue en busca de un sueño sin más equipaje que una maleta, unos euros en el bolsillo y mucha ilusión y ganas de triunfar. Sin un lugar en el que vivir y sin dominar el idioma, hizo el petate y se presentó en Londres para abrirse camino en el mundo de la música. Tras cinco meses de gran penuria y trabajando como lavaplatos en un restaurante londinense para poder sobrevivir, Alejandro Sánchez Sevillano, más conocido en el mundo de la música como Sevi Sánchez, es hoy en día un dj que consigue llenar locales y salas de baile. "Lo he pasado muy mal, pero nunca he arrojado la toalla y ahora puedo decir que las cosas fluyen y que se están abriendo más puertas de las que se supone que había", confiesa el dj salmantino.

Consciente de que Salamanca no le ofrecía las oportunidades que buscaba en el mundo de la música, decide marcharse a "la mega aventura" de emigrar a Londres y buscarse la vida por su cuenta. "Me he encontrado con una ciudad en la que parece que te dan una oportunidad", señala Sevi Sánchez, consciente de que su apuesta por la música española también le ha abierto muchas puertas, "pues ofreces algo que ellos no tienen y que valoran", subraya.

Poco a poco y no sin trabajo y esfuerzo, este dj salmantino ha conseguido presentar sus trabajos en la mayoría de los locales de moda londinenses y, desde hace unos meses, organiza dos fiestas semanales, junto a su socio sevillano Alejandro Muñoz, en Wednesday Party, en la zona de Picadilly, y Strawberry Moons, en Oxford Circus. "Ahora es cuando estoy empezando a disfrutar verdaderamente de mi trabajo", apostilla Sevi Sánchez, un dj salmantino que puede presumir de vivir de su trabajo. "Lo de lavar platos ya es historia; ahora vivo de mi trabajo de dj", sentencia.

Tras un pequeño parón de dos semanas -que ha aprovechado para visitar a su familia en Salamanca-, Alejandro Sánchez tomará mañana un avión de vuelta a Londres, ciudad que le recibió con los brazos abiertos y de la que espera no marcharse. "Salvo que el tema del «brexit» nos obligue a ello; la verdad es que es un asunto que da un poco de respeto y de miedo", subraya el dj salmantino, quien para el mes de abril ya tiene organizada una gira de actuaciones por Miami, Cuba y Las Vegas, mientras que en verano quiere hacer lo propio por España. "Si la cosa no se tuerce, 2017 será un buen año", confiesa Sevi Sánchez.