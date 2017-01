El 016 recibió nueve llamadas a la semana de casos de violencia machista en 2016

m.d.Las llamadas al teléfono 016, el fijado por el Gobierno para ayudar a las víctimas de violencia de género, recibió en 2016 una media de 9 llamadas a la semana desde Salamanca. Una cifra notable y superior, por ejemplo, a las denuncias que se acaban presentando en los juzgados, lo que en parte evidencia el temor de muchas mujeres de acudir a la Justicia. El número de llamadas es similar a las de un año antes, según los datos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.

El último recuento realizado por los organismos gubernamentales contabiliza en la provincia salmantina 464 llamadas hasta el 30 de noviembre, dos más que en los 11 primeros meses de 2015. La media por semana se sitúa en 9,6, más de una al día. En comparación con el conjunto de Castilla y León, Salamanca representa el 14% del total de llamadas al 016, porcentaje muy similar al peso que tiene la población salmantina en la Comunidad.

La mayoría de las llamadas que se efectúan desde Salamanca las realizan las propias víctimas -7 de cada 10-, mientras que el 25% las hacen familiares o allegados. En comparación con 2015 se advierte un cambio de tendencia, ya que son más las propias mujeres que sufren las agresiones las que llaman.

La evolución de las llamadas al teléfono de ayuda a víctimas de violencia machista ha experimentado en los últimos cinco años un constante y moderado incremento. Esta tendencia contrastaba hasta 2016 con lo que sucedía con las denuncias presentados en los juzgados salmantinos, que encadenaban retrocesos en los últimos años, una circunstancia que preocupaba no sólo a las asociaciones que ayudan a mujeres, también a las propias administraciones, porque los descensos no se correspondían con la realidad.

La tónica parece que por fin se rompió en 2016. Hasta septiembre, los últimos datos oficiales, las denuncias por violencia de género presentadas en Salamanca fueron 240, frente a las 216 del mismo periodo de 2015. El aumento es importante porque refleja que hay menos mujeres temerosas de llevar su caso a la Justicia por las posibles consecuencias que pudiera tener esa acción, bien de tipo económico o por represalias del agresor.

No obstante, y a pesar de este último incremento, las cifras de llamadas siguen superando ampliamente a las denuncias, prueba de que aún hay bastantes víctimas que no se atreven a dar este paso. Uno de los temores de la mujeres es que el juez no adopte ninguna medida de protección. Sin embargo, y a la vista de los datos de 2016, tal miedo no debería ser tal. De las 92 solicitudes para aplicar órdenes de protección entre enero y septiembre del año pasado, los jueces salmantinos concedieron 89 y sólo denegaron 3.