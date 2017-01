El Hospital: "Este año la gripe se ha adelantado pero no es más grave"

alejandro segalás"La principal novedad de esta oleada de gripe de este año es que se ha adelantado unas semanas antes de lo previsto pero su virulencia es similar a la de años anteriores", explicó a este diario Paz Rodríguez, jefa del servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial de Salamanca.

La especialista salmantina lanzó un mensaje de tranquilidad a la población al asegurar que este repunte de casos de gripe no suponen ningún peligro. "La gran mayoría de los casos de gripe no precisan de atención médica sino que en cama, bebiendo muchos líquidos y reposo se pueden superar sin problemas", aconsejó Paz Rodríguez, que añadió que en sólo en caso de que los síntomas no remitan y sean graves hay que acudir primero al médico de Atención Primaria. "No hay que acudir al Hospital directamente por un cuadro normal de gripe si no hay complicaciones de gravedad", sentenció la especialista del Hospital. Sólo se recomienda acudir directamente a Urgencias si el paciente además del proceso gripal tiene una patología crónica que pueda complicarse con el virus de la gripe.

Ante ese temor que todavía circula entre la sociedad de la temida gripe A, Paz Rodríguez matizó que en la actualidad las cepas de gripe que más circulan son las del tipo A. "Los virus de esta temporada son del mismo tipo que los de la gripe A pero desde 2009 hasta ahora gracias a las vacunas nuestras defensas y nuestros organismos están más preparados para afrontar estos procesos gripales y por eso no tiene la misma fuerza que hace unos años", argumentó.

El principal arma frente a la gripe sigue siendo la vacunación. "Las vacunas frente a la gripe alcanzan una eficacia de hasta un 70% por lo que es muy recomendable en población de riesgo o en trabajadores que desarrollen su labor en residencias o centros sanitarios que se vacunen", insistió Rodríguez.

No obstante, las personas que se encuentren en grupos de riesgo y que no se hayan vacunado de la gripe todavía pueden hacerlo en sus centros de salud aunque la campaña de gripe de Sacyl finalizara a finales de diciembre. Esta situación, viendo el calendario, tampoco es trascendental y es que la inmunidad de la vacuna comienza a hacer efecto en las personas pasadas las dos semanas por lo que vacunarse ahora no implica una protección alta estos días y sí en el mes de febrero, fechas en las que se espera que la oleada de casos de gripe vaya en constante retroceso.