El PSOE acusa: "El PP demora el debate de asuntos que afectan a Salamanca"

B.F.O.El PSOE acusó este jueves al PP de retrasar en las Cortes regionales el debate de las iniciativas relacionadas con Salamanca que incomodan a la Junta. Hay 16 asuntos de interés para la provincia que llevan un año esperando para ser debatidos porque el PP no sigue el criterio de abordarlos por fecha de registro, como sería lógico a juicio del PSOE.

Se lleva la palma el plan de apoyo al Centro del Cáncer para que la Junta garantice al menos un millón anual en el periodo 2016-2020 para sus gastos generales, evitando así que el dinero logrado para investigación se destine a pagar la factura de la luz. Lleva tres años pendiente de debate en las Cortes, pese a ser un compromiso del presidente Juan Vicente Herrera, que en ocasiones sí se ha cumplido, según recordó Fernando Pablos.

El procurador recalcó que aunque los socialistas siempre tienen en mente las inversiones y necesidades de Salamanca que son competencia de la Junta, en la práctica el PP puede bloquearlas en las Cortes, como cuando parlamentarios regionales que a su vez son alcaldes ´populares´, como Alfonso Fernández Mañueco y Julián Ramos no apoyaron en noviembre la construcción de un nuevo instituto en Guijuelo o los centros de salud de Prosperidad y El Zurguén. El PP ha asegurado que las inversiones pendientes se realizarán, aunque no ha concretado fechas, y ha dicho que las ocurrencias del PSOE no pueden marcar la política de inversiones de la Junta.

Los socialistas afirmaron que el PP discrimina a Salamanca porque las iniciativas pendientes de debatir en materias como Educación, Cultura, Sanidad y Fomento son las "más antiguas" frente al resto de provincias, pese a que en ocasiones afectan a inversiones que en su momento estuvieron en los presupuestos y no se realizaron. En las 16 iniciativas pendientes de debate figuran la construcción de institutos en Villares, Guijuelo y Carbajosa; establecer una unidad de emergencias medicalizada para Vitigudino y Peñaranda, así como fijar 24 horas de servicio para las ambulacias de soporte vital básico en Alba de Tormes y La Fuente de San Esteban. Las obras de accesos a la carretera SA-804 de Cabrerizos o las indemnizaciones a los ganaderos por los ataques a los buitres figuran también en las iniciativas del PSOE.