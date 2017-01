El Ayuntamiento de Salamanca se planta ante la SGAE y no pagará

josé á. monteroSi hace ahora dos años eran las entidades de gestión de los derechos de autor las que presionaban a los ayuntamientos para que abonaran los atrasos derivados del canon por el préstamo de libros en bibliotecas, ahora son los propios autores los que, de la mano de dichas entidades, arremeten nuevamente contra las administraciones para que se modifique la actual Ley de Propiedad Intelectual y se amplíe el porcentaje de ingresos en este concepto.

La petición no ha sentado nada bien entre los ayuntamientos sujetos a esta normativa -aquellos que tienen más de 5.000 habitantes y gestionan bibliotecas públicas- por entender que están ofertando un servicio público y, por tanto, no deberían estar obligados a pagar por el préstamo de libros. Entre ellos está el Ayuntamiento de Salamanca, que ha decidido plantarle cara a este afán recaudatorio y, siguiendo las consignas de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha optado por no abonar las cantidades a la SGAE, cuya cuantía podría rondar los 11.000 euros entre los años 2009 y 2015. "De momento no hemos pagado nada, pues en muchos casos había prescrito la reclamación y en otros supondría incumplir las disposiciones de la Ley General Presupuestaria", confirman fuentes municipales.

Ante esta nueva oleada de reclamaciones, estas mismas fuentes no dudan de la legitimidad de las peticiones, pero siguen defendiendo a las bibliotecas como un espacio de promoción y difusión de la lectura y de los autores y, por tanto, exentas de toda tarifa aplicable al préstamo de libros, "que lo único que persiguen es un afán recaudatorio", aportillan dichas fuentes, quienes al mismo tiempo insisten en lo "compleja, confusa e imprecisa" que resulta la actual normativa a la hora de calcular estos porcentajes y se ven "imposibilitados" para cuadrar una cifra correcta.