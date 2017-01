La mayoría de ciclistas de Salamacna rechaza el carné por puntos

m.d. Las diferentes agrupaciones ciclistas de Salamanca han recibido con malos ojos la última propuesta que ha realizado el RACE consistente en establecer un carné por puntos para este colectivo, una de las medidas que plantea para reducir el número de fallecidos en la carretera. La mayoría de los ciclistas considera que poner en marcha una iniciativa de este tipo resultaría muy difícil, además de desincentivar el uso de la bicicleta. También aseguran que sería injusto, ya que en casi todos los siniestros en los que se ve involucrado un ciclista, la culpa es de otro vehículo. En donde sí hay división de opiniones es con otro de los cambios que propone el RACE, el de que cuenten con un seguro obligatorio.

"Me parece ridículo y fuera de lugar", afirma de manera contundente María José Calvo, delegada de ciclismo en Salamanca, respecto al carné por puntos. "Implicaría cambiar la normativa de seguridad vial, hacer exámenes para poder obtenerlo e iría en contra del fomento de la bicicleta, ya que habría que exigirlo a partir de una edad concreta", prosigue. María José Calvo también recuerda que la DGT nunca ha considerado esta opción en los estudios que realiza. La delegada de ciclismo sí muestra una mayor sintonía con la otra propuesta, la del seguro. "No es una idea descabellada. Ahora sólo se exige en el ámbito deportivo, pero no vendría mal en caso de accidente para los que utilizan la bici de manera lúdica o como medio de transporte. Eso sí, el coste debe ser bajo, como ocurre en países del norte de Europa", explica.

José Enrique Rodríguez, presidente del club deportivo El Trampal, manifiesta su rechazo al carné por puntos. Defiende que los ciclistas son los más respetuosos a la hora de circular por carretera. "La mayoría de las veces que un ciclista hace algo contra el reglamento es por su propia seguridad. Por ejemplo, en muchas ocasiones no nos podemos ceñir a circular por el arcén porque vamos por una bajada o porque hay hielo o arenilla que hace patinar la bici", puntualiza. José Enrique Rodríguez tampoco considera oportuno obligar a todos los usuarios a contar con un seguro de responsabilidad civil y accidentes, ya que se reduciría el número de practicantes. Como prueba, señala que cuando se exige este requisito en una marcha cicloturista, la participación disminuye un 70%.

El que tiene una opinión más favorable hacia el carné por puntos es Juan José Ramos, del club Promesal. "Es cierto que a veces los ciclistas, entre los que me incluyo, cometemos alguna infracción y la instauración de ese carné podría ayudar a frenar este tipo de actitudes", señala, aunque reconoce que habría que estudiar bien cómo implantarlo. Juan José Ramos también considera oportuno la obligatoriedad del seguro "porque cualquiera puede verse inmerso en un accidente".