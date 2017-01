Pablo de Unamuno: "No supone un trastorno importante"

j.á.m.La pérdida de los derechos de autor de la obra de Miguel de Unamuno no ha pillado por sorpresa a sus herederos, ni tampoco supondrá para ellos un grave problema. Así lo confirma a LA GACETA Pablo de Unamuno, nieto del exrector de la Universidad de Salamanca, para quien dejar de percibir estas cantidades derivadas de los derechos de autor "no supone un trastorno económico importante; supone que voy a tener que pagarme de ahora en adelante el cine, pues el reparto de dichas cantidades no daba para mucho más, ya que no eran grandes cifras", subraya Pablo de Unamuno.

En cuanto al apartado promocional, el nieto del pensador vasco reconoce que esta nueva situación podría traducirse en una mayor difusión de la obra de Unamuno. "Lo cierto es que en los dos últimos años se había producido un pequeño descenso en la cantidad asignada por derechos de autor, tal vez motivado por el interés de las editoriales de que llegara este momento y así poder realizar nuevas ediciones", afirma Pablo de Unamuno, quien no duda de que Salamanca seguirá mostrando "tanto interés como en los últimos años" por la obra de su abuelo. "Todavía hay mucho por descubrir, pues aún siguen apareciendo originales de su obra. Y es que después de ochenta años mi abuelo no deja de sorprendernos cada día", concluye.