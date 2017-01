Un fallo del Supremo declara ilegal la congelación de tarifas de 2012 en las ITV

b.h. La sala cuarta del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha determinado que la congelación en 2012 de las tarifas del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) no se hizo conforme a derecho. Así lo establece en una sentencia que se ha dado a conocer ahora, aunque se firmó el 22 de diciembre pasado, sobre la que la Consejería de Economía y Hacienda insiste en que no obliga a subir las tasas a los ciudadanos, sino a compensar a las empresas concesionarias del servicio por las pérdidas ocasionadas por no actualizar la contraprestación teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC).

La Administración subraya "que los castellanosyleoneses no van a pagar la sentencia" que, por otro lado, no afecta a los precios establecidos en 2016 ni lo que es más importante, a la reducción del 20% de la tarifa aprobada en 2015 que rebajó los precios a cotas medias a nivel nacional. Precisamente la orden que redujo las tarifas hace dos años se encuentra ahora en los tribunales, aunque la Consejería de Economía recuerda que la decisión está avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ante tres recursos presentados por tres asociaciones que representan a las empresas concesionarias: Aecyl, Itevelesa y Atisae ITV.