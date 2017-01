El Centro del Cáncer ayuda a identificar genes alterados en un tipo de linfoma

El investigador Xosé Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer, ha formado parte de un grupo de investigación integrado por expertos de varios centros que ha logrado identificar varios genes que están alterados frecuentemente en los linfomas de células T periféricos de "origen poco claro". El equipo de expertos explica su trabajo y sus descubrimientos en un artículo científico publicado esta semana en la Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, la revista oficial de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Estos hallazgos establecen una posible diana para el desarrollo de tratamientos farmacológicos más efectivos contra esta enfermedad a largo plazo.

Los linfocitos T son las células de la sangre encargadas de destruir las células malignas que se originan ocasionalmente en los órganos, así como aquéllas que han sido infectadas por virus y otros patógenos. También son responsables de regular otras células del sistema inmune que median la destrucción de agentes externos que invaden de manera habitual el organismo. Pese a estas funciones positivas, los linfocitos T sufren en algunos casos alteraciones genéticas que los hacen pasar de agentes protectores a células malignas causantes de tumores.

Uno de los cánceres más frecuentes que se originan a partir de estas células son los denominados linfomas de células T periféricas. Estos tumores presentan una alta incidencia -entre un 10 a un 15% de todos los tumores que se originan de las células de la sangre-. caracterizándose por exhibir una alta malignidad y agresividad.