La electrificación a Fuentes de Oñoro, prioridad

LA ministra de Fomento, Ana Pastor, dejó claro a mediados de julio su compromiso con Castilla y León, y más en concreto, con las conexiones ferroviarias de la Comunidad. Durante su visita a Valladolid para transformar una casa cuartel de la Guardia Civil en viviendas de alquiler social, la ministra de Fomento aseguró que son dos los retos prioritarios del Ministerio de Fomento en Castilla y León: la electrificación entre Salamanca y Fuentes de Oñoro para facilitar la conexión con Portugal a través de Extremadura y la conexión de alta velocidad con Burgos, aunque declinó ofrecer fechas.

"Las obras ferroviarias siempre tienen dificultades. Lo mejor es avanzar lo más rápidamente posible, pero sin prisas", afirmó Ana Pastor e instó a los técnicos y las empresas adjudicatarias a contribuir mediante la agilización de los trámites.

El proyecto para la electrificación de la línea férrea entre Salamanca y Fuentes de Oñoro está todavía pendiente de los últimos informes. Desde que en noviembre de 2015 el Ministerio de Agricultura informó favorablemente su declaración de impacto ambiental, prácticamente no se ha producido ninguna novedad al respecto y la licitación todavía no se ha producido, por lo que es más que probable que no se lleguen a ejecutar los 11,8 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado habían consignado a esta infraestructura, aunque las declaraciones de la ministra de Fomento hacen pensar que la licitación está más cercana y, por lo tanto, también las necesarias obras de electrificación, valoradas en 83 millones de euros.

Fue en junio cuando Adif señaló que ya habían comenzado la revisión de los proyectos constructivos de subestaciones y catenaria necesarios para poder llevar a cabo la licitación de esta obra, aunque reconocía que era muy difícil que los trabajos comenzasen este año y, como consecuencia, no terminarán en 2017, tal y como estaba previsto.