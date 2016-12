Oferta del PSOE a Mañueco: se abstendrá en las cuentas de 2017 si se aceptan todas sus iniciativas

m.d.El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, condicionó una posible abstención de su formación a los Presupuestos de 2017 del Ayuntamiento de Salamanca a que todas las propuestas que planteen sean aceptadas. José Luis Mateos afirmó que descartan de partida el voto positivo a las cuentas que elabore el Equipo de Gobierno porque no comparten los principios del PP, pero sí dejó la puerta abierta a una posible abstención si las iniciativas que expongan son incluidas.

"Los Presupuestos son el documento político de mayor importancia en el Ayuntamiento y en el que se plasma la hoja de ruta del Equipo de Gobierno. Nosotros no compartimos la que tiene el PP, por lo que el voto positivo está descartado. No obstante, estamos trabajando para realizar propuestas a las cuentas. Si se nos acepta el 100% de las que hagamos, valoraremos la abstención", indicó el portavoz socialista, que aseguró que su grupo todavía está trabajando en esas iniciativas. "Tenemos elaborado un borrador pero aún hay que debatir todas las medidas una por una y darles el visto bueno", especificó.

La predisposición del PSOE a la negociación de los Presupuestos no significó que la formación no expusiera sus críticas a que el Equipo de Gobierno aún no haya presentado su proyecto de cuentas para 2017 y que se tengan que prorrogar de manera temporal las de este año. "Es una muestra la incapacidad del PP para gestionar la ciudad. La prórroga de unos presupuestos únicamente había sucedido en 2003 en este consistorio", precisó José Luis Mateos. Para el portavoz socialista, el verdadero problema de que el Ayuntamiento entre en el nuevo año sin Presupuestos locales se debe a que PP y Ciudadanos empezaron tarde a negociar y que ninguno de los dos "se fía" del otro.

EL PSOE espera que, pese a los problemas que está teniendo el Equipo de Gobierno municipal, las cuentas estén al inicio del año.