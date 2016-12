Difunden la teoría de que la primera universidad se creó en Cataluña

J.Á.M.El absurdo del independentismo catalán no parece tener límites; ni siquiera a la hora de escribir la historia, donde buscan crear sorprendentes y rocambolescas teorías que les llevan a reclamar como catalanes a personajes como Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Santa Teresa de Jesús, Leonardo da Vici o Miguel Servet. Y no conformes con esta peculiar y torticera forma de reescribir la historia, surge otro iluminado -perteneciente al clan del Institut Nova Història- llamado Manel Capdevila que se atreve a lanzar la teoría, tan irrisoria como carente de veracidad, de que Barcelona ya tenía universidad antes que Salamanca. Y para argumentar esta descabellada hipótesis, Capdevila hace referencia a una serie de viajeros que pasaron por Cataluña a comienzos del siglo XIV, según desvela El Confidencial, que también pone más que en duda esta "atrevida" teoría de la que no ha quedado constancia documental alguna.

Según la teoría del citado historiador catalanista, "con la intención de Felipe V de hacer desaparecer todas las universidades del país, es posible que intentase borrar al mismo tiempo las trazas de la Universidad de Barcelona de la época pretrastámara, falsificando los documentos que situaban el origen hacia el 1450, año en que consta que Alfonso el Magnánimo autorizó la fundación del Estudio General de Barcelona, etiquetado como el origen de la actual Universidad".

Esta teoría ha provocado no pocas carcajadas en el seno del equipo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, que en 2018 celebrará su VIII Centenario, por entender que dicha hipótesis responde "a una broma más o menos ingeniosa", señala el vicerrector de Promoción y Coordinación, José Ángel Domínguez, a quien ya no le sorprenden estos "rocambolescos argumentos" lanzados desde el Institut Nova Història de Cataluña "con el fin de generar teorías especulativas para reescribir una historia de Cataluña al margen de los estudios académicos".

Sobre la defensa de la Universidad de Barcelona como la más antigua de España, Domínguez califica estas hipótesis como "ilógicas" y "absurdas" ya que, en su opinión, "carecen de toda prueba documental; dicen que las pruebas existían y han sido eliminadas, una teoría absurda", concluye.