Un niño de 4 años, en peligro tras sacarlo de la UCI por la falta de camas

Una madre desesperada ha emprendido una campaña en Facebook en la que denuncia el delicado estado de salud en el que se encuentra su hijo, de solo cuatro años. El pequeño estaba ingresado en la UCI del Hospital Clínico Universitario con un linfoma de Burkitt. "Aún nos quedan 2 ciclos de quimioterapia. Mi niño tuvo una bajada de defensas y de plaquetas y tenia mucha fiebre. Nos dejaron ingresados. Por la noche empeoró y nada le quitaba sus dolores y su fiebre. Por la mañana, me dieron la noticia demasiado tarde... mi hijo tenia una bacteria en la sangre. 30 minutos después, se lo llevaban bastante mal hacia la UCI pediátrica... allí sufrió una sepsis y tres paros cardiacos... vi morir a mi hijo.... después de mucho luchar, los grandes profesionales de la UCI consiguieron estabilizarle", explica en Facebook.

Esther continúa su relato, en el que explica que el día 24 al niño "le quitaron su respirador y pasó a tener una máscara para respirar... todo parecía que mejoraria, a pesar de que su riñón fallaba, arrancaba al poco, etc. Pero debido a la gran cantidad de enfermos hoy dia 26 de diciembre me dijeron que mi hijo debía abandonar la UCI, debían dársela a un niño que se encontraba peor... lo pasé fatal, pero no pude hacer nada... llevaron a mi hijo a planta. Su síndrome de abstinencia a las drogas estaba aun muy avivado, pero poder tener a mamá cerca de su cama en planta le hizo estar más relajado. Mi hijo necesita tantas máquinas para ayudarle a respirar y aguantar aún, que al enchufar todo en planta, salta la luz. Las enfermeras de planta, que son unas benditas, hacen lo posible por atenderle 100% pero no dan abasto. Miguel necesita muchas atenciones... Esta tarde empezó a empeorar. Su respiracion es dificultosa, cada vez más, ha comenzado a hincharse su carita, y las frases que ayer decía seguidas sin problemas ya no salen... mi hijo apenas dice una palabra sin ahogarse".

Por todo ello ha denunciado a través de las redes sociales las pésimas condiciones en las que se encuentra el Hospital de Salamanca, a la espera de que haya una solución para todos los pacientes.