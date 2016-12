Tan solo el fútbol salmantino se queda rezagado a la hora tener al día el certificado de menores

m.d. Hace 10 meses que se puso en marcha el certificado obligatorio para poder trabajar con menores. Pese a que en sus inicios hubo un gran desconcierto por la falta de información de la que se quejaban las entidades deportivas y sociales, ahora la mayoría de ellas se ha puesto al día y sus integrantes cuentan con el documento que atestigua que no han sido condenados nunca por sentencia firme por un delito sexual. Aquellas pocas que van más atrasadas también han empezado a adoptar medidas, como la de exigir a sus componentes disponer del certificado antes del 31 de diciembre para continuar con su actividad.

Según indica el Ministerio de Justicia, hasta el 30 de noviembre se han pedido más de 1,8 millones de certificados en todo el país. Por el momento, sólo en 563 caso se ha denegado el documento ya que el solicitante había sido condenado por haber cometido un delito sexual. Al realizarse la mayoría de gestiones a través de internet, no hay datos por provincias, aunque de manera presencial se han presentado 21.598 peticiones en la Gerencia Territorial de Justicia de Valladolid, a la que pertenece Salamanca.

Juegos Escolares

Inspecciones del Ayuntamiento durante las competiciones

El Ayuntamiento de Salamanca se encarga de organizar los juegos escolares que se desarrollan en la ciudad y en los que participan centenares de equipos pertenecientes la mayoría de ellos a centros educativos. Pese a que a los técnicos que entrenan a los niños no se les exige la presentación del certificado de menores a la hora de tramitarles la ficha, el Consistorio sí les obliga a tenerlo. De hecho, varios técnicos municipales realizan inspecciones los fines de semana acudiendo a los partidos y requiriendo a las personas que tienen la obligación de disponer del documento. En caso de que no lo tuvieran, se les obligaría a dejar la actividad. El Ayuntamiento no sólo se encarga de controlar este aspecto, sino que también les ayuda a tramitar el documento a los que se lo soliciten. Por el momento ya lo ha hecho en 89 casos.

Fútbol

Reuniones con los clubes para que aceleren los trámites

La delegación salmantina de fútbol ha celebrado durante este tiempo charlas con los clubes de la provincia en la que se abordó el certificado para trabajar con menores. La federación nacional y regional también han informado al respecto con la emisión de varias circulares. No obstante, el delegado en Salamanca, Miguel Hernández, reconoce que han necesitado varios meses para que la mayor parte del personal de los clubes se ponga al día.

Diócesis

Los profesores de religión y catequistas ya cuentan con él

El Obispado de Salamanca confirma que todos los profesores de religión y catequistas que trabajan en la diócesis ya disponen del certificado. Los monitores de los grupos scout que están vinculados con ellos también lo tienen. Además, el Obispado señala que, afortunadamente, los trámites para obtener el documento se han agilizado desde que se implantó el sistema en el mes de marzo.

Baloncesto

Los árbitros tienen hasta el 31 de diciembre para hacerlo

Fernando Vázquez, delegado provincial de baloncesto, señala que además de hablar con los clubes, también lo han hecho con los árbitros para que cumplan con la obligación legal. En este último caso les han dado de margen hasta el 31 de diciembre para que los más atrasados tramiten el certificado. En caso de que a esa fecha no lo tuvieran, dejarían de pitar hasta que lo consigan.

Atletismo

Jueces y personal de pista ya tienen el documento

Moisés Muñoz, delegado de atletismo, indica que todas las personas que dependen de ellos y que trabajan con niños, como los jueces y el personal de pista que participan esta temporada, ya cuenta con los certificados. "Las órdenes han sido muy estrictas", asevera el delegado.