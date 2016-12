Ciegos y sordos, en pie de guerra por la obligatoriedad del visto bueno médico para casarse

a.b. Decir el "sí quiero" no será sencillo ante el altar o el ayuntamiento para las personas ciegas o sordas. Un médico deberá ser el que verifique a partir del 30 de junio del próximo año su aptitud a la hora de prestar el consentimiento tras la modificación del artículo 56 del Código Civil que dice textualmente que "si alguno de los contrayentes estuviese afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales se exigirá por el funcionario que tramite el acta, dictamen médico sobre su actitud para prestar consentimiento". La polémica reforma, incluida en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, fue aprobada en julio de 2015 con Rafael Catalá como ministro de Justicia.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad visual y auditivas que califican de "chapuza" y "discriminatoria" la reforma al incluir a grupos que hasta ahora no tenían ningún tipo de requisito para acceder al matrimonio. Hasta ahora, la normativa en vigor solo exige un dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento del matrimonio "si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas".

La presidenta de la Asociación de Padres de Niños Sordos, Eva Mª Morales Vera, recibió la noticia "como si fuera una inocentada". "Tuve que mirar la fecha para cerciorarme de que lo que me decían era verdad porque no puede ser real. Las personas sordas tienen plenas capacidades para desarrollar cualquier actividad", explicó criticando que en una sociedad en la que se avanza hacia la integración "se hagan estas tremendas chapuzas". "¿Quieren hacer una selección de las personas? Porque si no es así; no sé por dónde cogerlo", confiesa.

El delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, califica de "error por desconocimiento" la decisión al englobar la discapacidad mental, intelectual y sensorial "en el mismo saco". El representante de la organización considera que se "dará marcha atrás" ya que todas las asociaciones englobadas en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ya han pedido al Gobierno que rectifique estas restricciones.