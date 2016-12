Jesús y Noelia son una pareja joven que no ha tenido suerte a la hora de encontrar trabajo. "Venimos básicamente por necesidad. Solo tienes dos opciones: pagas los gastos o comes", reconoce Jesús que lleva viniendo desde hace tres años al Comedor de los Pobres por no conseguir la estabilidad en el trabajo. Las dificultades económicas les han impedido que puedan compartir una vivienda. "No podemos salir de casa de los padres, ni intentarlo, llegarán tiempos mejores", confiesa Elena.

Roberto, nombre ficticio ya que prefiere mantenerse en el anonimato, ha regresado al Comedor de los Pobres tras perder la prestación de la Renta de Garantía de la Ciudadanía que le concedía algo más de 400 euros. Arrastrando el carro, mira al futuro lejano, "aún me quedan 10 años para jubilarme", y recuerda tiempos mejores "tras más de 30 años cotizados a la Seguridad Social". "No hay nada, así que no nos queda mucho más", reconoce antes de proseguir su camino.