Las oposiciones de Secundaria se suspenderán si los presupuestos del Estado y la Junta no se aprueban antes de que termine febrero

M.D.La Consejería de Educación y las organizaciones sindicales han acordado que si antes de que termine febrero no están aprobados los presupuestos del Estado y de la Junta, no se celebrarán oposiciones para profesores de Secundaria y otras Enseñanzas Medias en 2017. El retraso en la confección de las cuentas del país está frenando toda la tramitación también de las de la Comunidad, lo que afecta directamente al proceso selectivo, que tiene que iniciarse en junio para que los nuevos docentes estén disponibles el 1 de septiembre.

Más tarde de esa fecha no daría tiempo suficiente a convocar en condiciones las oposiciones. En caso de que finalmente hubiera, se convocarían plazas para 16 especialidades, mientras que del resto se reservarían para 2018. Si no hay en 2017, la Consejería de Educación ha decidido que baremará de manera extraordinaria el próximo año 31 especialidades en las que hay una escasez de interinos para cubrir bajas de profesores funcionarios. Haya o no oposiciones en 2017, la Junta también anuncia que en 2018 sí sacará plazas de Secundaria y Primaria, mientras que en 2019 sólo lo haría de Primaria.