¿Dónde y cúando puedo cobrar mi premio de Lotería de Navidad?

EPUna vez finalizado el Sorteo Extraordinario de la Loteria de Navidad, son muchas las dudas que surgen en caso de ser agraciado con alguno de los premios. ¿Cuánto tiempo tengo para cobrarlos? ¿A dónde se debe acudir para hacer efectiva la cuantía? A continuación, y si la suerte está de tu parte, te ofrecemos algunas claves para saber dónde y cuándo puedes cobrar tu décimo.

Desde hace dos años, los boletos agraciados se pueden cobrar el mismo día del Sorteo, 22 de diciembre, a partir de las 18:00 de la tarde. Sin embargo, dependiendo de la cuantía del premio el lugar a donde acudir para poder cobrarlo será uno u otro.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) establece que los premios iguales o inferiores a 3.000 euros se pueden hacer efectivos en cualquier administración de Lotería, que no necesariamente tiene que ser aquella donde se adquirió el décimo. Asimismo, a la hora de hacer efectivo el cobro, no se solicita ningún tipo de acreditación personal, por lo que será suficiente presentar el décimo premiado original (no están permitidas las fotocopias).

En caso de que la cuantía sea superior a los 3.000 euros, hay dos vías de actuación. En primer lugar, el jugador puede acudir a alguna de las entidades bancarias que tienen convenio con LAE (BBVA, Santander, Banco Popular, CaixaBanc y algunas cajas de ahorro de la asociación CECA) que deberán entregarle al ganador un cheque con el premio, aunque no sean los bancos habituales de éste. Si el ganador tiene abierta una cuenta en algunas de las entidades anteriormente mencionadas, será el mismo banco quién ingrese la cuantía en su cuenta corriente. Aquí sí que será necesario presentar el DNI como acreditación personal además del décimo premiado.

Por su parte, si el jugador lo prefiere y siempre que su premio sea superior a los 3.000 euros, también tiene la posibilidad de dirigirse a cualquier delegación Territorial de Loterías y Apuestas del Estado. Al igual que en el caso anterior, el jugador tendrá que aportar el DNI y el boleto para efectuar el cobro.

Tal y como avisa LAE, el décimo debe cobrarse en un plazo máximo de tres meses. Una vez pasada esa fecha, Hacienda se embolsará la cantidad total del premio y el jugador no podrá solicitar la cuantía, aunque acredite ser portador de dicho boleto.

Además, hay que tener en cuenta que desde el 1 de enero de 2013 el Estado aplica un gravámen del 20% sobre los premios de Lotería de Navidad superiores a los 2.500 euros. Así, por ejemplo, en el caso de ser afortunado con El Gordo, se recibirán 320.500 euros por décimo jugado- lo que resulta de aplicar el 20% a los 400.000 libres de cargas-. Los premios por debajo de 2.500 euros quedan exentos de este impuesto.