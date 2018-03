El temporal desploma una estructura sobre la Vía Verde a su paso por Puerto de Béjar y provoca su cierre

El temporal de agua y viento de los últimos días ha desplomado una estructura metálica sobre la Vía Verde a su paso por Puerto de Béjar y el tramo ha quedado cerrado como medida de seguridad.



El desplome tuvo lugar hace unos días cuando el antiguo ferroviario, que vive en la casa existente en la zona, Máximo Hernández, escuchó un fuerte golpe de madrugada y se asomó a ver qué ocurría. Al salir de su vivienda, vio como un corrimiento de tierra se había llevado por delante el cimiento de una canalización metálica y había invadido parte del trazado de la Vía Verde que discurre por esa zona. "El derrumbe no afecta a mi casa", explicó este martes aunque reconoció: "escuché un fuerte golpe y me levanté asustado pensando que era una tormenta, pero no, era la estructura".



El derrumbe fue detectado por los operarios de la empresa pública Tragsa, que se ocupan desde mayo de 2017 de convertir el antiguo trazado de la vía del tren en una Vía Verde o Camino Natural, término que utiliza ahora el Ministerio de Medio Ambiente para estas vías de comunicación.



Para prevenir accidentes mayores, los operarios han decidido vallar la zona para prohibir el paso de los viandantes que, sobre todo los fines de semana, disfrutan del paseo en un Camino Natural aún cerrado al paso por encontrarse en obras.





