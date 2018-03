Ningún pueblo falla por primera vez a los Planes Provinciales ante la cita electoral

La cercanía de las elecciones municipales de primavera de 2019 ha llevado a que por primera vez todos los ayuntamientos de la provincia de Salamanca hayan presentado su solicitud para obtener financiación de cara a los Planes Provinciales de obras y servicios de La Salina que ha convocado para 2018 y 2019.

Hasta ahora, la Diputación de Salamanca, para no dejar "tirado" a ningún consistorio, prorrogaba el periodo de presentación de proyectos dos semanas e incluso un mes, algo que no ha ocurrido debido a las ganas por realizar las mejoras que tienen los equipos de gobierno de todos los ayuntamientos de la provincia a excepción del de la capital, que no puede optar a estas subvenciones.

En un plan bianual tan importante electoralmente, los ayuntamientos de la provincia han vuelto a aparcar los proyectos faraónicos y de manera general se han decantado por presentar proyectos de obras de necesidades básicas, algo que además de resultar más rentable en las urnas también lo es para las arcas locales, ya que la aportación del Ayuntamiento al proyecto es menor cuando el tipo de obra que se va a realizar es de primera necesidad: pavimentaciones, urbanizaciones, trabajos relacionados con el ciclo del agua o saneamiento de redes entre otras cosas.

La Salina ha incrementado en cuatro millones de euros los Planes Provinciales para este próximo proyecto bienal 2018-2019 hasta llegar a los 20,1 que serán repartidos entre todos los ayuntamientos de la provincia. Se trata de un incremento del que se beneficiarán sobre todo los municipios más pequeños, porque el incremento se hará de manera proporcional al número de habitantes de cada municipio, con un tope mínimo de 26.000 euros independientemente de la población.

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, con 300.000 euros, será el que más dinero obtenga de los Planes Provinciales para estos dos ejercicios. El que menos percibirá será Villasdardo con 26.000, que verá incrementada la ayuda con respecto al pasado periodo que fue de 21.000.

Actualmente los ayuntamientos de la provincia se encuentran ultimando los proyectos de la convocatoria 2016-2017, que han de ser justificados antes de acabe este mes de marzo.