Villamayor denuncia ser víctima de una estafa por valor de 12.000 euros

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha sido víctima de una estafa por valor de 12.000 euros tal y como ha reconocido el alcalde de la localidad, Manuel Gago, que ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

Una investigación que según el primer edil lleva la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional en Madrid, ya que han registrado más denuncias desde diversos puntos de España con el mismo modo de actuación y en las que las víctimas han sido instituciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de la localidad.

Los estafadores se hicieron pasar por una empresa que presta servicios al Consistorio para informar a Tesorería de un cambio de cuentas bancarias para la ejecución de futuros cobros de facturas. Algo que "hicieron por teléfono y que es un procedimiento bastante habitual, aunque a partir de ahora cambiaremos la manera de trabajar para evitar este tipo de problemas. Tendrá que ser presencial", aseguraba el alcalde.

Esto hizo que al cambiar el número de cuenta de abono, el Ayuntamiento haya ingresado el montante de la última factura a la cuenta de los estafadores en lugar de a la de la empresa.

En total 12.000 euros que el Ayuntamiento ingresó en una cuenta que no correspondía a la de la empresa proveedora. Hasta que dicha empresa no se puso en contacto con el Consistorio para informarles de que el pago no se había producido el delito no se ha conocido, algo que ha sucedido hace unos días, según asegura el alcalde, que también afirma que dicha empresa ha denunciado también ante la Policía Nacional estos hechos por un presunto delito de suplantación.

Un problema "grave", como lo califica el alcalde de la localidad, que aseguró: "sabemos que hay más instituciones que han sufrido este tipo de estafa y esperamos que la Policía pueda solucionarlo y dar con los estafadores".

Se trata de un asunto que ha indignado profundamente a los miembros de la oposición en el Ayuntamiento de la localidad ya que aseguran que no han sido informados del suceso. El Partido Popular asegura: "queremos conocer de primera mano que es lo que ha ocurrido, así como que se depuren las responsabilidades, ante la falta de control y garantías que deben tener los procedimientos administrativos".

El PP además ha criticado "a los que se erigieron como máximos defensores de la transparencia que, ahora, no llevan a la práctica, excepto por que tengan algo que, presuntamente, no quieren que se conozca".