Juan Antonio Benito: "Me pasé tres pueblos, pero en el Senado no tienen ningún sentido del humor"

La carta del alcalde de Pajares de La Laguna, Juan Antonio Benito, al presidente del Senado en desacuerdo con una petición de la Alta Cámara sobre la ley de Memoria Histórica puede costarle el cargo. La propia Cámara Alta ha llevado a la Fiscalía estos hechos al haber llamado Benito "mamporrero" de Compromís al presidente del Senado, García-Escudero. Además, califica a Zapatero de "indigente mental" por su gestión de la Ley de Memoria Histórica.

-¿Por qué redactó la carta?

-Nunca pensé que fuese a salir del Senado. Me he pasado tres pueblos, pero en el Senado no tienen ningún sentido del humor. Se lo han tomado a la tremenda. La redacté y envié el 28 de diciembre como un desahogo. Lamento haber podido ofender a alguien porque no es algo que esté en mi ánimo. Tampoco he amenazado a nadie.

-¿Considera que los términos en los que se refería a algunas autoridades del Estado eran ofensivos?

-Me toca soportar el chaparrón. Muchos de los términos usados tienen dos y tres acepciones y también hay un uso metafórico de ellos. No creo haber cometido un delito, como mucho una falta de desconsideración o bien haber usado términos despectivos. Si viene un juez podemita y me condena pues lo asumiremos. Espero que no me arruinen porque siempre van a por la pasta.

-¿Ha buscado abogado?

-No.

-¿Cree que debe dimitir como alcalde?

-En el próximo pleno supongo que saldrá el tema. Les presentaré el escrito al resto de los concejales para ver si quieren que siga como alcalde. Yo no soy político ni vivo de esto.

-¿Cambiará el nombre de la calle Salas Pombo?

-Eso no lo puedo decidir yo solo como alcalde sino que la decisión de cambiar el nombre de la calle será del pleno.

-¿Qué le parece la Ley de la Memoria Histórica?

-Creo que es una aberración que cualquier historiador serio vería. Va contra el sentido común y niega muchos de los hechos de la historia.