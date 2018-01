El concejal de C's se aferra al 'cargo' pese a estar investigado por prevaricación: "El acta es mía"

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, Antolín Alonso Fernández anunció este miércoles su intención "de no renunciar al acta de concejal" a pesar del requerimiento realizado por su partido como consecuencia de haber sido llamado a declarar como investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vitigudino ante un presunto delito de prevaricación administrativa por la concesión de licencias de primera ocupación durante su etapa como delegado de Obras y Urbanismo.

"El acta es mía y la de mi compañera también es mía, porque los dos somos Ciudadanos en Vitigudino, aunque sea muy triste tener que decirlo", aseguró a LA GACETA Antolín Alonso.

En cuanto a la solicitud del partido de que renuncie a su acta como concejal de Ciudadanos, Alonso Fernández afirmó: "Al partido no le he comunicado ninguna decisión porque el partido hasta la fecha no me ha comunicado nada", aunque C´s señaló el pasado martes que la Comisión de Régimen Disciplinario había solicitado la renuncia, conforme a los que establecen los Estatutos y la Carta Ética que el concejal de Vitigudino suscribió al presentarse en la candidatura electoral de C´s.

Tras conocer la decisión de no renunciar a su acta, desde Ciudadanos se aseguró que "el partido tiene que respetar los tiempos internos y si es así, se seguirían los pasos de los estatutos".