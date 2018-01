Cruzada de La Fuente de San Esteban para expulsar a 30.000 estorninos

La invasión de pájaros que sufre la localidad La Fuente de San Esteban parece que tiene los días contados una vez que la empresa especializada procedente de Galicia y contratada por el Ayuntamiento ha iniciado sus labores, unos trabajos que tienen como meta echar del pueblo a nada menos que 30.000 estorninos , según el cálculo realizado por los técnicos gallegos.

"Lo que tratamos es que los pájaros no se sientan cómodos, como hasta ahora, en el pueblo e incordiarlos con distintas técnicas para que no se acostumbren, hasta que decidan que La Fuente no es un buen lugar para pasar la noche", señalaron este martes Juan Fraga y Javier Sambaz.



Unos trabajos que apenas comenzados ya convencen a los vecinos que aseguran seguirlos "con mucho optimismo, porque incluso parece que ya hay menos".