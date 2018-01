Un coche para todo el pueblo en La Bastida

"No es tan fácil vivir en el pueblo, aquí no hay diversiones, no hay nada y la gente quiere vivir tranquila y a gusto. Nosotros porque estamos jubilados y aunque no tenemos mucho que hacer cultivamos por ahí unos huertuchos y así pasamos el rato", afirma con resignación Bienvenido Rodríguez, alcalde de La Bastida.

A sus 71 años es uno de los vecinos más jóvenes de la localidad y en su fuero interno ya ha condenado a su pueblo natal a la desaparición inminente, al olvido más absoluto. "Este pueblo se acaba, tardará 15 años escasos porque la gente se irá a las residencias, no pueden estar solos y a todos nos tocará tarde o temprano".

La población de La Bastida puede alcanzar los 150 habitantes en verano. Hijos del Pueblo -residentes mayoritariamente en el País Vasco- que regresan para disfrutar de sus vacaciones en el municipio. Pero cuando llega el otoño sólo 15 personas transitan por las desoladas calles que ya tienen firmada su sentencia de muerte.

Un tendero llega al municipio cada lunes desde Villanueva del Conde para surtir a los pocos vecinos de productos básicos y las visitas médicas se han reducido a dos al mes por lo que los bastidenses tienen que recurrir con frecuencia al alcalde que compagina sus tareas municipales con las de chófer. "Sólo mi hijo y yo tenemos coche, pero él lo utiliza para trabajar. Cuando me piden que los lleve a algún sitio tengo que hacerlo, no puedo dejarlos ahí tirados, aunque cuando hay una urgencia médica viene la ambulancia", asegura Bienvenido.