38 municipios salmantinos se olvidan de notificar sus fiestas locales a la Junta

38 municipios de la provincia de Salamanca no han notificado cuáles son las fiestas locales de cara al ejercicio 2018. El Boletín Oficial daba a conocer ayer los días festivos en los pueblos salmantinos en una lista en la que sorprendía la ausencia de estas localidades, según publicaba ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El problema a la hora de la tramitación es el hecho que fundamentalmente ha motivado esta situación, ya que las consecuencias de no declarar las fiestas locales de manera oficial tiene como principales damnificados a trabajadores de empresas asentadas en estos pueblos y muchos de ellos carecen de este tipo de negocios. Muchos ayuntamientos tienen aprobadas en las sesiones plenarias las fiestas locales, pero no han sido notificadas al Servicio Territorial de Trabajo, por lo que no aparecen en el listado publicado ayer en el BOP. El otro motivo que ha llevado a los consistorios a no detallar las fechas es para evitar que la SGAE apareciera exigiendo al ayuntamiento el cobro de los derechos de autor.

Sin noticias en el Servicio Territorial de Trabajo

Los municipios que han olvidado notificar al Servicio Territorial de Trabajo las fiesta locales de cara al ejercicio 2018 son La Alamedilla, Aldeaseca de la Frontera, El Arco, Barceo, La Bouza, Brincones, Cantagallo, Chagarcía Medianero, Espadaña, Fuenteguinaldo, Garcibuey, Horcajo Medianero, La Hoya, Huerta, Iruelos, Juzbado, Ledrada, El Maíllo, Masueco, Miranda del Castañar, Montejo, Monterrubio de la Sierra, Moronta, Navacarros, Pedrosillo de los Aires, Peralejos de Arriba, Puertas, Puerto de Béjar, Rágama, San Miguel del Robledo, Sanchón de la Ribera, Los Santos, Vallejera de Riofrío, Valsalabroso, Vega de Tirados, Villar de Samaniego, Villares de Yeltes y Villarmuerto. Estos son los pueblos que no figuran en la lista publicada en la edición de ayer del Boletín Oficial de la Provincia.