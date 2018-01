Un edil del PSOE de Trabanca manda a una exconcejal del PP 'al cementerio' y después pide perdón

El edil del equipo municipal de Gobierno del Partido Socialista en la Corporación de Trabanca, Vicente García Vaquero, amenazó con mandar "al cementerio" a la ex concejal del Partido Popular, Carmen Pacho.



La ex representante del PP en el Ayuntamiento de Trabanca, Carmen Pacho afirma: "Este problema comenzó a raíz de que se cayó una pared de mi casa y una vez que iniciamos las obras, dieron aviso desde el Ayuntamiento una vez y otra vez a la Guardia Civil para que pasara a ver qué estábamos haciendo, incluso con la obra parada llegaron a enviar una inspección de trabajo".



Esta presión continuó hasta que "un día se presentó Vicente García Vaquero que me dijo que estaba seguro de que yo acabaría detrás de la iglesia, en el cementerio", amenaza que Carmen Pacho puso en conocimiento de la Guardia Civil con la interposición de una denuncia por amenaza de muerte el día 1 del pasado mes de abril, denuncia que fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Vitigudino.



La juez de Vitigudino citó a denunciante y denunciado a juicio por un posible delito de amenazas, en el que el edil del PSOE, Vicente García, pidió disculpas a Carmen Pacho "por las palabras que no tendría que haber dicho", siendo aceptadas por la denunciante y motivando el fallo de la magistrada en el que señala: "Absuelvo libremente a Vicente García del hecho origen de estas actuaciones", así como declara las costas de oficio.



Carmen Pacho, tercera en la lista del PP a las pasadas elecciones, asegura que "esta es sólo una muestra más de la tensión que se vive en Trabanca por todos los que formamos parte del PP o afines, una situación de la que está detrás el que fuera alcalde socialista José Luis Pascual".





