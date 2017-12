La calle Salas Pombo de Valero finalmente solo perderá el apellido

Rara es la semana en los últimos meses que no sale a la luz un pueblo de la provincia en el que se ha producido un cambio de calles con nomenclatura franquista para adaptarse a la ley y cumplir con las exigencias de Izquierda Unida y Compromís a través del Senado. Ahora le ha tocado el turno a Valero y no porque haya cambiado ya el nombre de sus calles, una sola, que ya lo aprobó meses atrás. La cosa ha transcendido por la decisión adoptada por el Ayuntamiento a la hora de cambiar de nombre la calle Salas Pombo.



Y es que la idea del Consistorio ha llamado la atención por la originalidad y la forma de razonar el nuevo nombre. Así, la pequeña vía que hasta ahora llevaba el nombre del político, se queda huérfana de apellido y se llamará sólo Salas. Una decisión tomada en conjunto por el pleno del Ayuntamiento, como este viernes confirmaba el alcalde Demetrio Canete, que nada tiene que ver con un pulso a la obligación de quitar ese nombre tan común en el callejero salmantino. Porque el nombre de Salas se refiere al plural de sala, un espacio que, como añade Canete, existía en todas las casas serranas. "Era el punto de encuentro, donde se hacía gran parte de la vida en las casas y donde se encontraban las alcobas". Un lugar de reunión para hacer vida o, como explica la carta que ha enviado el Ayuntamiento al Senado, se emplea para referirse a los "locales de las ciudades y poblaciones en los que el público puede no sólo tomar una copa, sino también disfrutar de música en directo".





