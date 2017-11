El PSOE denuncia "el capricho y la prepotencia" del alcalde de Los Santos

Manuel Ambrosio Sánchez, junto a la concejala socialista del Ayuntamiento de Los Santos, dio cuenta del despido de la directora de la residencia de mayores de la localidad tras diecisiete años en el euros (en cargo que va a suponer a las arcas municipales 51.408´73 concepto del despido improcedente y de la liquidación de las cuentas) que obedecen al "capricho y a la prepotencia del alcalde", según las palabras del propio Manuel Ambrosio Sánchez, quien además responsabilidad del denunció que la decisión es "única y exclusiva alcalde, que no ha pasado el tema ni por pleno ni por ninguna comisión". "Todo hace indicar que intentó presionarla para que dejara el cargo", espetó Manuel Ambrosio Sánchez, lo que le llevó a la ya ex directora a sufrir situaciones de "acoso, actitudes vejatorias y menoscabo por parte del alcalde". "Ha llegado a niveles inadmisibles, al no conseguir el resultado, optó por reducir la jornada laboral de la directora y después procedió al cese de la misma, sin que tengamos constancia de queja alguna, es más nos sobran las buenas referencias, su trabajo cuenta con la satisfacción de los vecinos", matizó el diputado provincial socialista. Por ello, este grupo denuncia la situación de "capricho y prepotencia del alcalde de Los Santos, que está intentando desmontar los servicios públicos del pueblo tras el trabajo que llevó a cabo el PSOE en esta localidad durante 30 años", por ello estudian la posibilidad de enviar el caso al Tribunal de Cuentas además de "no permitir" que acabe con toda la trayectoria de las dotaciones públicas del municipio.