Vendedores de Peñaranda y Miróbriga se rebelan y piden mejores mercados

Seguridad, limpieza y controles son las principales reclamaciones de la asociación Aesva con respecto a los mercadillos semanales que se celebran en las principales localidades salmantinas, entre ellas Peñaranda y Ciudad Rodrigo donde los vendedores negocian con sus respectivos ayuntamientos los cambios de ubicación.

Los "ambulantes" de frutas, verduras y resto de productos de alimentación reclaman al Consistorio de Peñaranda su regreso a la Plaza de España una vez que hace semanas que han finalizado las obras de remodelación de dicho espacio y así se lo han transmitido a la alcaldesa, Carmen Ávila. "Nos cambiaron a la Plaza de Agustín Martínez Soler por el cierre de la Plaza de España mientras duraba la remodelación pero ahora nadie ha vuelto a decir nada de volver a nuestro sitio habitual y aquí no estamos agusto porque hay gente que no baja a esta zona y, además, en cuanto lleguen los meses de invierno hay puestos en los que no se va a soportar el frío", afirman varios de los afectados.

Desde el Consistorio tampoco se ha visto con "malos ojos" durante estos meses la reubicación de los puestos de la plaza de España que allí quedaban mucho más dispersos y en la de Martínez Soler están más concentrados en uno de los laterales prácticamente hasta la calle Bebedero.

La negociación de parte de los vendedores ambulantes y el Consistorio tiene encima de la mesa otro problema añadido como es el nuevo cambio del mercadillo previsto para el próximo año cuando se acometa la reforma de la plaza de la Constitución y sea necesario, también, reubicar todos los puestos de ropa y complementos, mucho más numerosos.

En Ciudad Rodrigo el anuncio del traslado del mercadillo de los sábados desde su actual ubicación en la Ronda de San Pelayo a los fosos de la Muralla, entre las puertas de Amayuelas y San Vicente "con el fin de evitar las molestias", según el Consistorio, lleva meses generando un tenso debate en la calle.