La Salina edita un libro que reivindica el habla típico de la Sierra de Francia

Un nuevo libro sobre el habla en la Sierra de Francia acaba de ver la luz. Las peculiaridades del idioma en esta comarca de la provincia de Salamanca han quedado plasmadas en una obra escrita por Gonzalo Francisco Sánchez, profesor de la universidad belga de Mons.

La Diputación de Salamanca ha sido la encargada de editar este libro y poner de manifiesto el "patrimonio inmaterial" de la provincia que de no ser por este tipo de publicaciones "quedaría en el olvido". El diputado de Cultura, Julián Barrera, y el director del Instituto de las Identidades, Juan Francisco Blanco, arroparon al autor en el acto de presentación. El diputado avanzó que se han editado 500 ejemplares de la obra, mientras que Blanco explicó cómo ha evolucionado el tema del habla en la sociedda, ya que antes "era poco menos que un pecado el habla típico de la Sierra y se intentaba acabar con ello mientras que ahora es síntoma de riqueza lingüística".

Gonzalo Francisco García destacó durante su intervención que el libro nace después de mantener conversaciones con un centenar de habitantes de una decena de municipios serranos. "No hemos querido ir solo a la persona mayor del pueblo, si no también a gente que ha llegado a repoblar, o a gente que se ha ido y ha vuelto a la Sierra de Francia", manifestó. Concretamente, el autor ha encontrado peculiaridades en el habla de cada pueblo por lo que "no se puede decir que exista un habla típico general de la Sierra", ya que en algunas partes quedan patentes algunos "leonesismos" y en otras, como en el sur, se nota el acento similar al del norte de Cáceres.