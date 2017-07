Berkeley denuncia el uso de su marca en el sobre que contenía la soga para el edil

La compañía Berkeley Minera España ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por la utilización del logo y marca de la empresa en el exterior del sobre que contenía la amenaza de muerte que el concejal de Retortillo del Partido Popular, Eustaquio Martín Herrero, recibió el pasado jueves en su domicilio particular.

La empresa, impulsora del proyecto de explotación minera de Retortillo, asegura: "pese a que el sobre tenía la etiqueta de Berkeley Minera, no guarda relación alguna con la compañía ni con sus empleados", motivo que le ha llevado a denunciar el hecho ante los agentes el orden.

Además del mencionado membrete, se da la circunstancia de que el concejal amenazado, Eustaquio Martín, se dedica en su vida profesional a la tala de árboles como autónomo, realizando trabajos, al igual que otras tres empresas, en la tala de encinas que está realizando Berkeley en Retortillo para la preparación de la puesta en marcha del proyecto minero.

En este sentido, Berkeley asegura que está "plenamente concienciada y vela para que empleados y contratistas trabajen en un ambiente seguro y para protegerlos contra el abuso que sufren ante los intentos de manipular la información y crear confusión".

Esta nueva acción, presuntamente realizada por alguien o algún grupo contrario a que el proyecto de explotación minera de uranio se haga realidad en Retortillo, constituye para la compañía "un ataque directo y de amenaza a la vida de una persona" por lo que la empresa "como no podía ser de otra manera, se lo ha tomado muy en serio".

Tal y como señala el trabajador autónomo y concejal de Retortillo, Eustaquio Martín, "los insultos y amenazas se suceden cada uno de los días que hemos trabajado para la compañía", unos hechos que la Berkeley asegura que "no tolerará ninguna forma de abuso" a su equipo al que califica de "altamente profesional y cualificado".

A pesar de la amenaza de muerte, los insultos y otras coacciones recibidas por la Corporación municipal de Retortillo, su alcalde, Manuel Francisco Hernández, y el resto de los concejales aseguran que ningún miembro del Ayuntamiento "va a dejarse influenciar por los ataques ni insultos que constantemente se están recibiendo, la mayoría a través de redes sociales, por el simple hecho de hacer lo que creemos es mejor para el municipio, que a fin de cuentas no es más que hacer cumplir las normativas y las leyes existentes".

Al igual que este viernes realizó la compañía minera, el jueves el concejal del PP en Retortillo, Eustaquio Martín, denunció la amenaza ante la Guardia Civil.