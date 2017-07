Las restricciones por la sequía llegan al sur con la prohibición de llenar piscinas

Las limitaciones de consumo de agua de la red general por la sequía han comenzado a hacerse efectivas en gran parte de la provincia una vez llegado el mes de julio con la prohibición de llenar piscinas para no desabastecer a los municipios.



Aunque hay localidades que lo vienen adoptando como norma cada verano, en la comarca de Béjar, por ejemplo, se ha dejado notar la proliferación de bandos y notificaciones para que los vecinos tengan llenas sus piscinas a día de hoy. Es decir, los bando limitan el llenado al mes de junio y, en algunos casos como Puerto de Béjar, lo han hecho hasta mediados de junio. En el mismo caso, se encuentran localidades como Montemayor del Río, Cantagallo u Horcajo de Montemayor, entre otros, donde los consistorios han hecho públicos bandos para evitar un consumo elevado de agua de cara al seco verano que se avecina. Y no sólo por que se desabastezcan directamente los depósitos si no que muchos de estos municipios dependen de mancomunidades, como la del Embalse de Béjar, y un consumo elevado se traduce en más coste para el Ayuntamiento.



La situación no se limita a la comarca de Béjar, ya que localidades de otras zonas de la provincia han actuado de la misma manera y, en ciertos casos, advierten de la posibilidad de sancionar si no se cumple la medida. Es el caso de Escurial de la Sierra, donde se prohibe el llenado de piscina, además del riego de huertos y jardines o el lavado de coches, ya que se trata de un servicio destinado exclusivamente a uso doméstico.





