El alcalde de Terradillos denuncia ciberacoso y amenazas de muerte

EÑEEl alcalde de Terradillos, Alejandro Alvarez (IU) ha denunciado que sufre ataques maliciosos a sus dispositivos móviles, cuentas de correo eléctrónico y en redes sociales, a la par que situaciones de hostigamiento e incluso amenazas de muerte en la calle.

"Llevo desde mayo de 2015 soportando esta situación y me he decidido a denunciarla. Cuando llegué a la Alcaldía empeoró y ahora, tras realizar la auditoría de las cuentas municipales, se ha puesto todavía más feo. He cambiado los terminales móviles, tanto personal como del Ayuntamiento, en varias ocasiones pero no ha habido manera de que esta situación acabe", argumentó el regidor.

La situación que ha hecho pública tras reunir pruebas e indicios a lo largo de muchos meses la llega a definir como "cibergamberrismo" y consultar con expertos en ciberacoso que le han aconsejado dar a conocer su problema. En el caso de la circunstancia que califica de hostigamiento en la calle Álvarez relata: "Es rocambolesco que un grupo de gente me rodeé en el calle en Salamanca, como si me fueran escoltando. Me siento perseguido y en algunos momentos vigilado. Incluso hace unos días un hombre que no conozco de nada se me acercó en plena calle y me dijo: "Te van a matar". Creo que quieren meterme miedo y por tanto aplico todas las medidas de seguridad personal que puedo".