Cursos gratuitos en Salamanca para aprender a invertir en bolsa: 24 y 25 de Enero

¿Te gustaría ver cómo operan los traders profesionales? Así arranca una novedosa iniciativa del broker online de origen alemán Hanseatic Brokerhouse que promete llevar por toda España los secretos del trading y las inversiones en bolsa de manera totalmente gratuita.



Dicho así suena muy espectacular, y lo es. En tiempo real los traders tomarán decisiones, comprarán y venderán, y todo a una velocidad vertiginosa. Los traders expertos de Hanseatic Brokerhouse emularán a las estrellas de rock. El evento va a tomar la forma de roadshow que se extenderá durante las próximas semanas por más de 25 provincias españolas, entre las que se encuentra Salamanca, además de otras muchas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y un largo etcétera.



Asistir a este "espectáculo" de trading es totalmente gratuito y la inscripción se realiza a través de internet.





DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE

Las sesiones de trading en vivo parten de la idea que los asistentes disfruten aprendiendo y es que el evento, en palabras de este broker alemán será, "una mezcla entre espectáculo y aprendizaje" ya que los asistentes podrán ver en primera persona "cómo se gestiona el riesgo de las inversiones, como se trabaja con diversos productos financieros, etc".



¿Y qué tipo de gente acude a estos eventos? Los responsables de Hanseatic Brokerhouse despejan la incógnita: "todo tipo de personas, gente que está en la universidad, informáticos, abogados, ingenieros, empresarios, etc". Una de las principales ventajas de estas sesiones es que no son necesarios conocimientos previos.



Las sesiones de trading en Salamanca están previstas para los días 24 y 25 de Enero, tanto en formato de mañana como de tarde, en un hotel céntrico de la ciudad.



La inscripción está abierta en esta página y marcha a buen ritmo. ¿Quién dijo que la Bolsa no era un espectáculo?