Hacienda ha devuelto una media de 657 euros de IRPF a 125.000 salmantinos

b.f.o.La Agencia Tributaria ha completado a 30 de diciembre el 98% de las devoluciones correspondientes a la campaña de la renta de 2015 a los contribuyentes salmantinos. En el conjunto del país ha devuelto 10.200 millones mientras que en Salamanca ha pagado 82,3 millones, con un reintegro medio de 657 euros por declaración.

Hay 2.540 contribuyentes en la provincia que aún esperan la devolución y que si tienen derecho a percibir dinero lo cobrarán con intereses si no recibieron su reintegro antes de finales de 2016. Quienes no hayan recibido el ingreso de Hacienda es porque su declaración ha presentado algún tipo de incidencia, entre ellas no haber facilitado un número de cuenta corriente para que la Agencia Tributaria realice el ingreso. Otro de los aspectos que puede motivar el retraso de la devolución es que aún haya declaraciones de renta sujetas a la verificación de datos.

En el conjunto del país, según apunta el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya han obtenido la devolución del IRPF más de 14,1 millones de personas. En la última campaña los españoles han presentado 19,5 millones de declaraciones, un 0,69% más que en el ejercicio anterior, lo que confirma la recuperación en el número de declaraciones de IRPF iniciado en la campaña de 2014.