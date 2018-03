El descanso de las guerreras

El Perfumerías Avenida y el Embutidos Pajariel Bembibre disputan este domingo, con las cámaras de Teledeporte como testigos, un encuentro sin ninguna trascendencia a solo dos jornadas de que finalice la liga regular de la Liga Femenina: el conjunto femenino, ya campeón honorífico, solo está pensando en el choque de dentro de unos días frente al Galatasaray, mientras que las bercianas han logrado brillantemente la salvación a pesar de su dubitativo inicio.

Miguel Ángel Ortega lo tiene claro: no va a arriesgar lo más mínimo y por eso jugadoras como Silvia Domínguez, Erika de Souza y seguramente alguna más, o no van a jugar o lo harán el tiempo estrictamente necesario para no perder el ritmo. El miércoles en Würzburg hay mucho en juego, nada más y nada menos que una final europea, y todos en el club es en lo que piensan.

Será por tanto un duelo entre dos oponentes que a estas alturas ya han cumplido sus objetivos y que podrán tomarse el encuentro con relajación, aunque el Bembibre intentará despedirse de su afición dando una buena imagen frente al mejor equipo del país y, si puede ser, dar la sorpresa.