Conjura de Avenida en Estambul para hacerse aún más grande

El Perfumerías Avenida sabe que está este jueves (17:30h.) ante una de las grandes citas de la temporada. La semifinal de la Eurocup frente al Galatasaray ha despertado en el seno del vestuario una tremenda ilusión viendo tan cerca la posibilidad de luchar por otro título, esta vez europeo, que añadir a los nacionales.

La eliminatoria llega en el que seguramente sea el mejor momento de la campaña para las de Miguel Ángel Ortega, tanto a nivel mental como físico y, por qué no, de juego, con diez jugadoras funcionando a pleno rendimiento.

Son tales la intensidad y las ganas en Avenida que Ortega tuvo que poner fin al entrenamiento matutino en el escenario donde este jueves se jugará el partido para evitar algún percance. El equipo tiene unas tremendas ganas de disputar de la Eurocup y sabe que para ello una victoria, en lo único que piensan, o una derrota por una pequeña diferencia para levantar dentro de una semana en Würzburg, serían fundamentales.

Habrá que ver qué rival tienen esta tarde las salmantinas delante. Por nombres, el Galatasaray cuenta con una muy buena plantilla, aunque quizá algo corta, a las órdenes de la laureada Marina Maljkovic. Sin embargo, a ellas sí que no les llega este duelo en el mejor momento, ya que como suele ser habitual casi todos los años en el club, han llegado los problemas de pago, hay jugadoras que no cobran y que han amenazado con no jugar si no se soluciona de inmediato la situación.

El aspecto negativo de todo esto es que la Eurocup es la única vía de escape que tiene el conjunto turco para enmendar una temporada en la que no llevaron a cabo un buen papel en la copa y marchan muy retrasadas en la clasificación liguera. Una final continental sería para ellas un gran consuelo y las que estén seguramente que no lo van a poner nada fácil.

Especialmente atento que estar Avenida a Quigley, si es que se viste de corto, pero no podrá descuidar a otras como Dubljevic, Petronyte, Alben o una la eléctrica Epoupa, que está rindiendo a buen nivel.

El Galatasaray parecía tener un pie fuera de las semifinales tras perder por 3 puntos en su cancha frente al Spar Girona y luego fue capaz de dar la vuelta a la eliminatoria ganando por 5 en Fontajau en un final de infarto, por lo que habrá que luchar al máximo por sacar hoy un buen resultado.