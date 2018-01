Avenida no tiene tiempo para las celebraciones: se juega el 'ser o no ser' en la Euroliga

No hay tiempo para saborear la séptima Copa de la Reina conseguida el domingo en Zaragoza ante Girona. No hay momento para la relajación ya que este miércoles el Perfumerías Avenida se juega gran parte de su futuro en la Euroliga femenina visitando al Nadezha a las 15.00 horas.

Las de Miguel Ángel Ortega deben ganar y esperar que Familia Schio no sorprenda a Ekaterumburgo, también este miércoles, pero a las 20.30 horas en tierras italianas. Avenida tiene un triunfo menos que Schio que podría recortarle esta jornada y si no esperar a la última jornada cuando recibirán a las italianas en Würzburg con un basketaverage adverso de 10 puntos de la derrota en la ida en Italia.

El cansancio, el carrusel de viajes y la presión serán los principales problemas con los que se encontrará el Perfumerías Avenida esta tarde ante el Nadezha. Las de Ortega en la ida, en el pabellón de Würzburg, ganaron 67-58 en un choque en el que Nadezha no pudo con el ritmo salmantino. Las rusas ya no tienen opciones de clasificarse para los cuartos de final de la Euroliga femenina pero quieren asegurar un puesto en la Eurocup. Avenida es quinto ahora mismo y quedaría por decidir el sexto puesto que se lo disputarán Nadezha y Wisla, ambos con tres triunfos.

Sobre el papel, Avenida tiene opciones de vencer al Nadezha como ya lo hizo en el partido de ida pero en esta Euroliga las de Miguel Ángel Ortega lejos de la provincia de Salamanca han estado por debajo de su nivel ya que solo han ganado en Montpellier. Ganar este miércoles a domicilio es vital para seguir soñando.