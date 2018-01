Avenida se mete en su 13ª final tras superar al IDK Gipuzkoa (58-48)

El Perfumerías Avenida luchará este domingo por su séptima Copa de la Reina tras superar al IDK Gipuzkoa por 58-48 en una semifinal sin mucha brillantez. El conjunto salmantino se fue al descanso con una renta de 12 puntos y en la segunda mitad no ha sufrido gracias a la defensa y a Elonu, que ha anotado los últimos 14 puntos.

Avenida ha saltado a la cancha decidido a imponer una alta exigencia física ante un rival que había jugado su partido de cuartos menos de 24 horas antes. A pesar de ello, el IDK Gipuzkoa se ha mantenido en el partido gracias a los puntos de Lucas y Weaver y el primer cuarto ha finalizado 19-15.

Las de Ortega han encarrilado el choque en el segundo periodo, en el que han aprovechado su gran superioridad en el rebote para disponer de segundas opciones y con un parcial de 10-0 ponerse 17 puntos arriba (39-22), que se han quedado en 12 con un triple de Iparraguirre y una canasta de Aduriz.

La segunda mitad ha comenzado con un triple de Mestadgh, que ha significado la última anotación hasta el final de Avenida por parte de una jugadora que no fuera Elonu. La nigeriana ha hecho los últimos 14 puntos de su equipo, al que le ha costado muchísimo encontrar la manera de superar la defensa de un IDK que ha mejorado notablemente. Sin embargo, el triunfo no ha llegado a correr nunca peligro gracias a la defensa, que ha provocado que a pesar de los problemas ofensivos la ventaja no bajara nunca de los 9 puntos.

En los últimos minutos Ortega ha reservado a Silvia Domínguez y Erika de Souza pensando en la final de este domingo y el choque ha terminado con el resultado de 58-48.