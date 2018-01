Avenida protagoniza otra gesta ante uno de los grandes de Europa (65-64)

El Perfumerías Avenida tiene ganado a pulso el calificativo de ´matagigantes´. Si hace unos meses fue el Ekaterimburgo el que mordió el polvo en Würzburg y lo mismo estuvo a punto de pasarle después al Yakin Dogu, este miércoles ha sido el turno de un Fenerbahce que sale escaldado cada vez que visita Salamanca. Fue con un final de infarto en el que cualquiera de los dos pudo llevarse la victoria, aunque fueron las salmantinas las que hicieron más méritos. Sin embargo, se encontraron con dos actuaciones portentosas de Verameyenka y Dabovic y con un árbitro, el italiano Martolini, que parecía empeñado en que el triunfo volara a Estambul.

Después de 40 minutos de juego, todo se decidió en los últimos 7 segundos: con 63-64 en el marcador, el Fenerbahce tenía la posesión para sentenciar el encuentro. Pero Laura Gil estuvo muy lista para forzar una muy severa falta de Dabovic, en la única jugada de todo el choque en la que los árbitros parecieron equivocarse a favor de las salmantinas (tuvo que ser el húngaro Kapitany). Ortega pidió rápidamente un tiempo muerto para preparar la última jugada, que salió a la perfección. Avenida no quiso esperar al último segundo y en cuanto pudo Silvia Domínguez metió magistralmente la bola a Laura Nicholls, que al segundo intentó anotó el 65-64 cuando quedaban todavía 3 segundos que podían ser eternos. El Fenerbahce realizó un último intento a la desesperada por parte de Vardarli que repelió el aro.

Tan enfadados estaban los turcos, después de la gran ayuda arbitral que habían recibido, que no quisieron pasar por la sala de prensa incumpliendo el reglamento. La derrota en Würzburg les puede dejar fuera de los dos primeros puestos del grupo en su lucha por alcanzar la Final Four y es posible que no contaran con la derrota.

Para llegar a ese final de película hubo que vivir un encuentro con distintas alternativas. En los dos primeros cuartos fue superior un Perfumerías Avenida en el que su ataque funcionaba a la perfección con dos armas fundamentales: los triples de Mestdagh y la combinación entre Silvia Domínguez y Erika de Souza, que volvieron a dar una lección de profesionalidad a pesar de sus problemas físicos.

Precisamente un triple de Mestadgh daría a las suyas la máxima ventaja del partido (32-19) en el minuto 17. Un triple de Dabovic, que acabó con 24 puntos, puso fin a la primera mitad con el 33-26.

El tercer cuarto fue de claro dominio turco, con mucho acierto en el lanzamiento exterior. Además, Avenida, sin Erika o Mestdagh en la cancha, solo fue capaz de anotar 2 puntos en sus últimos cinco minutos. Y así, con un nuevo triple de la talentosa alero serbia las visitantes se pusieron por primera vez por delante en el minuto 30: 44-45.

Las de Ortega no se vinieron abajo y volvieron a hacerse con rentas hasta de 5 puntos, a pesar de seguirse encontrando con decisiones arbitrales muy discutidas, aunque no tanto como aquel triple de Powers claramente fuera de tiempo en la primera acción del segundo periodo.

Dos tiros libres transformados por Verameyenka hicieron que se llegara a los dos últimos minutos con el empate a 59 puntos. Un nuevo triple de Dabovic cuando quedaba poco más de un minuto encendió las alarmas (61-62), pero Givens apareció para volver a poner a las suyas por delante.

A falta de 47 segundos Verameyenka con una brillante acción puso el 63-64 en un marcador que ya no se movería hasta el 65-64 final de Nicholls. El Perfumerías Avenida, que sigue luchando por la cuarta posición, empeñado en medirse al Dynamo de Kursk de Mondelo, se llevará hoy a Zaragoza un gran saco de moral por la excelente imagen ofrecida frente a uno de los grandes de Europa. Ahora, antes de la lucha por ser uno de los ocho mejores del continente, hay que pelear por conquistar una nueva Copa de la Reina.