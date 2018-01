Ortega anuncia su adiós al Avenida a final de temporada

Miguel Ángel Ortega es un tipo que suele hablar poco, pero lo hace muy claro. Por eso, sorprendió este viernes cuando respondiendo a unas preguntas de este medio sobre el momento del equipo y la llegada del momento clave de la temporada afirmó: "Conseguir la Copa y la Liga, que sería el segundo triplete consecutivo, es mi gran objetivo para después colgar las botas. Quedaría para la historia del club y en el recuerdo de todos. Cuando llegué jamás pensé que podríamos tener tanto éxito, ser dominantes en España y relevantes en Europa, compitiendo en todos los sitios, como no pasaba anteriormente".



Por eso, había que seguir preguntándole y el técnico catalán no dio marcha atrás: "Tengo la decisión tomada de poner punto y final a mi ciclo aquí, con varias opciones, sobre todo en el baloncesto masculino, que me llaman la atención, aunque tengo que hablarlo bien con mi mujer porque ya está un poco cansada de tantas vueltas por ahí. Me gustaría algo del estilo de Alberto Miranda, al que envidio mucho cuando lo veo en el banquillo del Murcia haciendo una labor como la que está haciendo. Me hago mayor y en algún momento me gustaría regresar al masculino, aunque voy a luchar con todas mis fuerzas para acabar esta etapa en Salamanca con otro triplete".





